Milan: anche dal Portogallo chiamano Bacca

Il Milan continua a lavorare sul mercato in uscita. Con André Silva sempre più vicino a lasciare il Diavolo per vestire la maglia del Siviglia, un altro attaccante pronto all'addio è Carlos Bacca. Che però potrebbe anche non tornare al Villarreal.

Secondo quanto riferito da 'A Bola', infatti, la punta colombiana è finita nel mirino dello Sporting Lisbona, pronto a formulare un'offerta per lui. Il giocatore continua però a preferire la soluzione spagnola.

SPORTAL.IT | 11-08-2018 10:20