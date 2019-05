Milan, ancora guai: arrivato il provvedimento per Paquetà

Campionato finito per Lucas Paquetà: il centrocampista brasiliano del Milan è stato squalificato per tre giornate dopo essere stato espulso nel posticipo contro il Bologna. Il giocatore rossonero è stato sanzionato di una giornata per la prima ammonizione essendo diffidato e altre due giornate "per aver colpito con una manata leggera il braccio del direttore di gara proteso verso di lui, al fine di allontanarlo".

Una tegola per i rossoneri, che perdono un elemento prezioso in vista della volata finale per la Champions League. Oltre a Paquetà, sanzioni pesanti anche per Dijks del Bologna, Ionita del Cagliari, e Veretout della Fiorentina, squalificati due giornate.

Il dispositivo del giudice sportivo:

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

TOLENTINO COELHO Lucas (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione); per avere inoltre, al 29° del secondo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, colpito con una manata leggera il braccio del Direttore di gara proteso verso di lui al fine di allontanarlo.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

DIJKS Mitchell (Bologna): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose.

IONITA Artur (Cagliari): per avere, al 52o del secondo tempo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose.

VERETOUT Jordan Marcel (Fiorentina): per avere, al termine della gara, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

KUCKA Juraj (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; per avere, al 46° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, colpito con un calcio le protezioni della telecamera bordo campo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLLEY Omar (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SANSONE Nicola Domenico (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARILLA' Antonino (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un awersario; già diffidato (Decima sanzione).

BERNARDESCHI Federico (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

D'AMBROSIO Danilo (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIOUSSE El Hadji Assane (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCINI Gianluca (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASIELLO Andrea (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

POLI Andrea (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quindicesima sanzione).

SPORTIELLO Marco (Frosinone): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SPORTAL.IT | 07-05-2019 16:14