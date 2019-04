Milan ancora ko, Gattuso si ritiene il primo colpevole

Gennaro Gattuso prova a trovare una spiegazione alla sonora sconfitta che il suo Milan ha rimediato sul campo del Torino, che vale il temporaneo abbandono del quarto posto in classifica (ora occupato dalla Roma) e l'aggancio operato proprio da parte della squadra granata. E il tecnico rossonero, ai microfoni di 'Sky Sport', non gira intorno alle proprie responsabilità.

"Il primo responsabile di questo momento della squadra sono io – dichiara -. Rispetto a due mesi fa ci stiamo divertendo meno e lo stiamo pagando. Ma l'impegno della squadra c'è, il problema è che pensiamo troppo. Anche io però devo pormi delle domande, per questo dico che non riesco a entrare nella testa dei miei giocatori. Vorrei vedere in loro sempre gli occhi della tigre. Ma stiamo facendo delle figuracce, le stiamo facendo fare a una squadra storica".

"Io sono legato ai risultati e nelle ultime partite sta sempre succedendo qualcosa – osserva ancora il tecnico rossonero -. Eravamo abituati a soffrire, ma ora non reagiamo più. Dal canto mio, poi, non posso dire di aver visto bene la squadra, non posso raccontare quello che non vedo. E quindi il primo problema è mio".

"Riguardo alla partita con il Torino siamo stati condannati da un episodio, fino a quel punto la squadra stava facendo quello che doveva fare. In questo periodo gira così, poi prendi un rigore del genere e perdi le staffe. Sta proprio girando tutto male, ma erano un po' di anni che a quattro giornate dalla fine non ci trovavamo a lottare per questa posizione. Non siamo la squadra più forte d'Italia, ma possiamo crescere molto. Io faccio delle scelte e in questo ho le mie responsabilità. Ed è un passaggio in cui devo migliorare di certo. Faccio lo stesso errore che facevo quando ancora ero giocatore, sono molto severo con me stesso", la sua conclusione.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 00:08