Milan, Andrè Silva svela le sue difficoltà

Andrè Silva ha svelato le difficoltà che ha attraversato nella prima stagione al Milan.

“La difficoltà principale è adattarsi allo stile di vita, al cambiamento di abitudini: la lingua, le persone, la squadra – le sue parole a ‘Forza Milan’ -. Non sono italiano e sono qua da solo, parlo solo il portoghese mentre gli altri parlano italiano e molti in spagnolo. Cosa mi manca di più? La famiglia”.

“Devo migliorare nell’uso del piede sinistro – le parole del portoghese -. Ma non solo, posso migliorare nel dribbling e nel tiro in porta. Si può sempre progredire, non mi pongo limiti. Il mio difetto forse è che penso troppo al lavoro e poco al riposo. Se ho un traguardo, lo inseguo e non penso ad altro. Se qualcosa mi piace, lo voglio subito”.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 15:30