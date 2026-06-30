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Milan, Antonio Silva messo alle strette dal Benfica e l'asse tra Amorim e Jorge Mendes incomincia a delinearsi. Il ruolo di Liberali

Fumata grigia per il difensore che è stato messo nelle condizioni di rinnovare dal club lusitano che non intende svendere il giocatore

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Elisabetta D'Onofrio

Elisabetta D'Onofrio

Giornalista e content creator

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La nuova stagione che Ruben Amorim sta tentando di impostare e che vede la costruzione di una sorta di corsia preferenziale tra Milan e Jorge Mendes forse andrà rivista a strettissimo giro se, come pare, non c’è ancora la fumata bianca. Dall’incontro tra il procuratore e il Benfica non è arrivato il via libera- sperato – per Antonio Silva che veniva indicato come il difensore giusto per il nuovo undici rossonero. Che cosa vuole il club portoghese e perché?

La strategia Milan per Antonio Silva

Il Benfica intende preservare la propria posizione e approdare a un rinnovo funzionale alla tutela della società, comunque evolva la situazione. Il difensore dovrebbe firmare il rinnovo di contratto – con conseguente aumento di stipendio – e non apre alla cessione, specialmente a 20 milioni di euro, prezzo proposto dall’agente per chiudere l’operazione che, invece, pare a uno stallo definitivo.

Un costo che non riflette appieno la valutazione del giocatore che, stando agli aggiornamenti recenti, non dovrebbe superare i 18 milioni.

La situazione del difensore con il Benfica

Antonio Silva ha un accordo con i lusitani valido fino al 30 giugno 2027. Il presidente Manuel Rui Costa e il direttore sportivo Mario Branco hanno ribadito ieri a Mendes di non voler trattare al ribasso e di spingere per il rinnovo che, come sarebbe stato per la Juventus e Vlahovic ma anche in molti altri casi, è sempre una garanzia.

Per la società che ha investito e che, qualora si prospetti una cessione con o senza clausola rescissoria vigente, avrebbe in simili mosse l’unica arma davvero rilevante.

Alternative e mosse da Premier

Quale scenario sarebbe ipotizzabile, oggi è semplice o forse ragionevole: il difensore nelle prossime settimane potrebbe optare per il rinnovo ma a un ingaggio superiore oppure temporeggiare per arrivare ad assecondare la volontà del Milan. Intanto la società lavora per portare di nuovo a Milanello Mattia Liberali, dopo l’avanzata del Como per il giocatore rivelazione del Catanzaro per il quale si starebbe muovendo già la società. Il vantaggio della società lacustre è noto, ma se dovesse esserci la referenza di Liberali per il Milan allora lo scenario sarebbe ribaltato.

Dopo Gonçalo Ramos, Amorim e Cardinale – che vaglia ogni singola operazione – potrebbero sondare altre piste e contemplare se uscirà Tomori con la Premier alleanze ed eventuali contropartite tecniche fino ad adesso non ancora emerse.

Milan, Antonio Silva messo alle strette dal Benfica e l'asse tra Amorim e Jorge Mendes incomincia a delinearsi. Il ruolo di Liberali ANSA

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