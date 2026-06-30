La nuova stagione che Ruben Amorim sta tentando di impostare e che vede la costruzione di una sorta di corsia preferenziale tra Milan e Jorge Mendes forse andrà rivista a strettissimo giro se, come pare, non c’è ancora la fumata bianca. Dall’incontro tra il procuratore e il Benfica non è arrivato il via libera- sperato – per Antonio Silva che veniva indicato come il difensore giusto per il nuovo undici rossonero. Che cosa vuole il club portoghese e perché?
- La strategia Milan per Antonio Silva
- La situazione del difensore con il Benfica
- Alternative e mosse da Premier
La strategia Milan per Antonio Silva
Il Benfica intende preservare la propria posizione e approdare a un rinnovo funzionale alla tutela della società, comunque evolva la situazione. Il difensore dovrebbe firmare il rinnovo di contratto – con conseguente aumento di stipendio – e non apre alla cessione, specialmente a 20 milioni di euro, prezzo proposto dall’agente per chiudere l’operazione che, invece, pare a uno stallo definitivo.
Un costo che non riflette appieno la valutazione del giocatore che, stando agli aggiornamenti recenti, non dovrebbe superare i 18 milioni.
La situazione del difensore con il Benfica
Antonio Silva ha un accordo con i lusitani valido fino al 30 giugno 2027. Il presidente Manuel Rui Costa e il direttore sportivo Mario Branco hanno ribadito ieri a Mendes di non voler trattare al ribasso e di spingere per il rinnovo che, come sarebbe stato per la Juventus e Vlahovic ma anche in molti altri casi, è sempre una garanzia.
Per la società che ha investito e che, qualora si prospetti una cessione con o senza clausola rescissoria vigente, avrebbe in simili mosse l’unica arma davvero rilevante.
Alternative e mosse da Premier
Quale scenario sarebbe ipotizzabile, oggi è semplice o forse ragionevole: il difensore nelle prossime settimane potrebbe optare per il rinnovo ma a un ingaggio superiore oppure temporeggiare per arrivare ad assecondare la volontà del Milan. Intanto la società lavora per portare di nuovo a Milanello Mattia Liberali, dopo l’avanzata del Como per il giocatore rivelazione del Catanzaro per il quale si starebbe muovendo già la società. Il vantaggio della società lacustre è noto, ma se dovesse esserci la referenza di Liberali per il Milan allora lo scenario sarebbe ribaltato.
Dopo Gonçalo Ramos, Amorim e Cardinale – che vaglia ogni singola operazione – potrebbero sondare altre piste e contemplare se uscirà Tomori con la Premier alleanze ed eventuali contropartite tecniche fino ad adesso non ancora emerse.