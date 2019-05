Milan, arriva il blitz per Maurizio Sarri

Antonio Conte all'Inter e Maurizio Sarri al Milan? Arriva la rivoluzione delle panchine per le milanesi: se per il mister salentino i nerazzurri devono praticamente solo dare l'ufficialità, i rossoneri stanno duellando con la Roma per l'attuale tecnico del Chelsea, che a fine stagione dovrebbe lasciare (suo malgrado) i Blues.

Secondo quanto riporta Sportmediaset, Ivan Gazidis vuole giocare d'anticipo sulla Roma accelerando i tempi: l'amministratore delegato rossonero dovrebbe incontrare nelle prossime ore lo stesso Sarri a Londra. Il tecnico toscano sarà esonerato a fine stagione nonostante la qualificazione in Champions League e la finale di Europa League raggiunta: l'ex allenatore del Napoli non piace alla proprietà e pochi giorni fa ha contestato apertamente la decisione del club di giocare alcune amichevoli negli Stati Uniti a pochi giorni dalla finale della seconda competizione europea.

I Blues, secondo la stampa inglese, stanno considerando due nomi: l'ex Frank Lampard, idolo dei tifosi attualmente al Derby County, e il manager del Watford Javi Gracia che sabato affronterà i campioni d'Inghilterra del City nella finale di FA Cup e a Wembley.

Il destino di Sarri è quindi segnato, ma il tecnico potrebbe cadere in piedi accettando immediatamente le offerte dalla serie A: Gazidis nell'incontro in programma illustrerà al tecnico il nuovo progetto di rilancio che coinvolgerebbe l'ex Napoli nelle scelte di mercato. Il Milan è pronto a offrire un triennale da 3 milioni di euro netti a stagione.

Anche la Roma lo segue con particolare attenzione ma sembra ora più orientata verso l'altro candidato, Gian Piero Gasperini, da cui attende una risposta in tempi brevi.

