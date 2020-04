Milan, arriva la bordata da parte di un ex: "Situazione non bella"

Nel corso di un'intervista con Sky, Suso ha parlato della sua esperienza al Milan: "Negli ultimi mesi, la situazione al Milan non era bella, c'era confusione. Abbiamo cambiato tanti allenatori, dirigenti e anche la proprietà. Ho avuto la possibilità di venire al Siviglia e l'ho sfruttata. Tornare in Serie A? Io sono molto legato al calcio italiano e all'Italia. Mi piacerebbe tornare a giocare in Italia un giorno. Anche a Genova sono stati sei mesi bellissimi".

L'esterno ha poi svelato alcune trattative passate: "Con l'Inter è vero che c'era stata un'offerta, ero stato molto vicino perché Spalletti aveva parlato con me e mi voleva all'Inter. Era una squadra che giocava molto bene con un modulo interessante e adatto alle mie caratteristiche. Anche con la Roma di Monchi avevo parlato ma nulla di serio".

"Mi sono visto anche con la Fiorentina la scorsa estate, abbiamo fatto una riunione anche se la Fiorentina non era una possibilità. Io per rispetto ho ascoltato la loro proposta, c'era anche Montella in panchina, è vero che mi hanno cercato".

Focus, poi, sugli allenatori: "Io cerco di imparare sempre qualcosa, Giampaolo, dal punto di vista della teoria, era da 10. Il problema è che abbiamo giocato tutta l'estate in un modo, poi contro l'Udinese non è andata bene e abbiamo cambiato modulo. Quando si inizia a cambiare così non è mai positivo".

"Montella era una persona con cui mi trovavo benissimo perché parlava poco e lasciava lavorare tranquillamente, quel tipo di allenatore mi piace molto. Gattuso era molto diverso da Montella, ho un rapporto bellissimo con lui perché prima era una persona e poi un tecnico. Anche con quelli che giocavano poco aveva un rapporto bellissimo e questo mi piaceva tantissimo di lui. E' una delle migliori persone che ho trovato nel calcio".

Chiosa sul suo futuro: "Non si sa mai nel calcio quello che potrebbe succedere. Sono molto contento di stare qui, credo che i grandi giocatori debbano giocare la Champions League. Con il Milan non siamo mai riusciti a giocarla, abbiamo sempre giocato l'Europa League e quindi ho il desiderio di giocare questa competizione con il Siviglia".



SPORTAL.IT