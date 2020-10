Milan, arriva l'annuncio ufficiale di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic è guarito dal Coronavirus. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante svedese con un tweet scritto in italiano. “Guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Posso uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou”, è l’urlo di liberazione della punta del Milan, che ora mette nel mirino il derby contro l’Inter.

Ibrahimovic era stato trovato positivo il 24 settembre, poche ore prima del preliminare di Europa League contro il Bodo Glimt. I suoi compagni sono riusciti a vincere anche senza di lui i successivi impegni, ma ora aspettano con gioia il suo rientro considerati i problemi che ha in attacco Pioli. Lo svedese aveva iniziato la stagione con un gol in Europa League e una doppietta in campionato, al Bologna, prima del brusco stop. I tifosi rossoneri che esultano sui social sperano di ritrovarlo integro e ancora nella sua forma migliore dopo la pausa forzata.

Guarito Ibra, restano invece positivi i due difensori Gabbia e Duarte. L’Azzurrino l’ha scoperto dopo i tamponi effettuati nella giornata di giovedì. “AC Milan comunica di essere stato informato che Matteo Gabbia, ora in Islanda con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19”, è la nota del club rossonero. Duarte invece era stato trovato positivo il 23 settembre, un giorno prima di Ibrahimovic.

L’Inter ha attualmente cinque casi di positività: Bastoni, Gagliardini, Nainggolan, Skriniar e Radu.

OMNISPORT | 09-10-2020 18:10