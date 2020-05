Milan, arrivato l'esito degli esami di Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic tira un sospiro di sollievo. L’attaccante del Milan ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro nell’allenamento di lunedì mattina: si temeva ben di peggio.

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic nell’allenamento di ieri ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni”, è la nota del club rossonero.

Scongiurata la lesione al tendine d’Achille, la stagione dello svedese non è finita. Ora si calcola un tempo di recupero pari a un mese, ma il giocatore potrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli anche prima. Tra dieci giorni un nuovo controllo medico chiarirà l’evolversi della lesione, che si è procurato durante uno scatto nella partitella giocata a fine seduta.

Ibrahimovic durante il periodo di quarantena era tornato in Svezia, dove si era allenato con l’Hammarby, club di cui detiene parte delle azioni. Ibra era andato anche a segno in un’amichevole giocata a Stoccolma contro il Frej, ed era dato in buona forma, unico dei giocatori rossoneri ad essere riuscito ad allenarsi con continuità durante il lockdown.

Il centravanti di Malmoe salterà presumibilmente le prime gare di giugno, dopo la ripresa della Serie A: al suo posto giocheranno nel ruolo di prima punta Rebic o Leao, che dovranno adattarsi alla posizione.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 12:32