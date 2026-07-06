Amorim ha poi chiarito le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il Diavolo: “Se guardate l’ultima intervista che ho fatto… questo per me è un club davvero speciale. È una grande sfida. Dopo l’ultima esperienza avevo promesso a me stesso che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di essere qui. Ora voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff. Lavorare sodo ogni giorno”.

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