Con l’arrivo a Milano è iniziata ufficialmente l’era di Ruben Amorim alla guida del Milan. Nei suoi primi passi milanesi il tecnico portoghese scelto da Gerry Cardinale per sostituire Massimiliano Allegri, dopo la fallimentare passata stagione culminata con il mancato approdo in Champions League, non è riuscito a trattenere il sorriso.
Milan, Amorim è sbarcato a Milano: sorrisi e idee chiare. Mondiale alleato per dimenticare Allegri e passato
Il tecnico portoghese è sbarcato a Milano e ha già le idee chiarissime sul lavoro che lo attende. Intanto, però, dall'altra parta dell'oceano arrivano indicazioni che possono aiutarlo
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Le prime dichiarazioni di Amorim
Camicia bianca e zaino in spalla, Amorim si è lasciato andare anche una prima dichiarazione completamente in italiano: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan”, ha esordito l’ex tecnico di Sporting e Manchester United davanti ai microfoni dei giornalisti.
"Una sfida più grande della precedente"
Amorim ha poi chiarito le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il Diavolo: “Se guardate l’ultima intervista che ho fatto… questo per me è un club davvero speciale. È una grande sfida. Dopo l’ultima esperienza avevo promesso a me stesso che avrei scelto una sfida più piccola, ma il fatto di essere qui è una cosa ancora più grande. Sono davvero orgoglioso di essere qui. Ora voglio solo lavorare con i miei giocatori, con il mio staff. Lavorare sodo ogni giorno”.
Giocare pe vincere
“A Milano per vincere con il Milan? Sì, certo. Sono qui per vincere. Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Non sono ingenuo. So che abbiamo molte cose da fare. Ma se sei l’allenatore del Milan, devi giocare per vincere”, ha concluso il portoghese, che poi si è recato in via Aldo Rossi per visitare la sede del club rossonero dove ad accoglierlo c’erano Cardinale e il presidente Paolo Scaroni.
Le indicazioni dal Mondiale
La presentazione potrebbe essere in calendario l’8 luglio, mentre il raduno dovrebbe iniziare il 13. Intanto, però, a fornire indicazioni importanti al neo tecnico rossonero sta pensando la Coppa del Mondo, che vede ben sette rossoneri (sui dieci iniziali) ancora in corsa. Eliminati Modric, Gimenez ed Estupinan, gli altri giocatori del Diavolo, a cui si aggiunge il neo acquisto Gonçalo Ramos, hanno trovato modo di tornare a brillare nella rassegna iridata. Parliamo, in particolare, di Cristian Pulisic e Rafael Leao che, tornati a giocare nella zona di competenza, hanno contribuito a portare USA e Portogallo agli ottavi, dove nelle prossime ore sfideranno rispettivamente Belgio e Spagna.
L'estasi Sporting
Insomma, Amorim prenda appunti e per non commettere gli stessi errori di Allegri. Anche perché, dopo il fallimento allo United, il 41enne nato a Lisbona è consapevole di avere una chance enorme per rimettere sui giusti binari una carriera in panchina iniziata nel Casa Pia e nel Braga ed esplosa con gli ottimi risultati raggiunti nei quattro alla guida dello Sporting CP, che ha riportato a vincere in campionato dopo 19 anni e contribuito a mettere in bacheca, due Coppa di Lega e una Supercoppa nazionale.
La voglia di dimenticare Manchester
Risultati importanti e gioco spettacolare, che gli sono valsi la chiamata dello United, che mette sul piatto 10 milioni di euro pur di strapparlo ai portoghesi a novembre 2024. Una scelta che nei primi mesi sembra pagare, ma che poi vede Amorim sprofondare insieme alla squadra, che chiuderà il campionato addirittura al 15° posto. Come se non bastasse, arriva anche la sconfitta in finale di Europa League nel derby inglese contro il Tottenham. A gennaio 2026, dopo un duro sfogo contro la dirigenza in conferenza stampa, Amorim viene esonerato e resta senza squadra fino alla chiamata del Diavolo.