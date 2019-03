Milan, aspettando la Champions c'è il tesoretto per il mercato

Qualificarsi per la Champions League, si sa, rappresenta una vera e propria manna sul piano economico, oltre che tecnico. Perché se da una parte per i tifosi c’è la possibilità di vivere notti da sogno allo stadio contro le più forti squadre d’Europa, per le società interessate entrare tra le 32 formazioni che partecipano alla fase a gironi significa far scattare un circolo virtuoso in grado di dare ossigeno vitale al bilancio, tra diritti tv, sponsor e botteghino.

Ne sanno qualcosa Inter e Roma, alle prese nelle ultime stagioni con i paletti del Fair Play Finanziario e con un mercato fatalmente condizionato, ma favorito in parte proprio dagli introiti derivanti dalla Champions. E spera di saperne qualcosa anche il Milan, che nella Coppa più importante non gioca da cinque anni, ma che ora veleggia comodo tra le prime quattro grazie al lavoro di Rino Gattuso e della dirigenza che da luglio è subentrata ai cinesi.

Se sarà Champions, il mercato verrà ovviamente condotto in maniera più ambiziosa e il piano di rafforzamento proseguirà secondo quanto già tracciato a gennaio, ovvero cercando di selezionare i giovani più in vista a livello italiano ed europeo.

Uno degli obiettivi più o meno dichiarati risponde al nome di Federico Chiesa, forse il talento italiano più fulgido della nuova generazione insieme a Nicolò Zaniolo.

L’attaccante esterno della Fiorentina viene valutato non meno di 80 milioni dal club viola, cifra importante per il Milan attuale anche in caso di approdo in Champions.

Per questo la società è pronta a varare un pacchetto di cessioni volto alla creazione di un tesoretto che permetta di partecipare a un’eventuale asta per accaparrarsi il talento figlio d’arte.

Nella lista dei partenti, oltre a André Silva, vicino al riscatto da parte del Siviglia, potrebbero figurare i nomi di Franck Kessié, non incedibile in caso di offerte superiori ai 40 milioni, ma anche almeno uno tra Hakan Calhanoglu e Suso, senza dimenticare Patrick Cutrone. Il giovane prodotto del vivaio rossonero è chiuso dall’esposione di Piatek e ha già fatto pervenire alla società il proprio malcontento.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 12:20