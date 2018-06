Milan, assalto a Cutrone

Com’era prevedibile dopo l’ottima stagione disputata, Patrick Cutrone ha attratto su di sé gli occhi di alcuni club di Serie A.

Le società più interessate al giovane centravanti, che quest’anno ha collezionato 47 presenze condite da ben 18 gol, sono Torino e Bologna.

In particolare il club emiliano nelle ultime ore ha avanzato un’offerta alla società rossonera, ma ha ricevuto il no secco da parte di Fassone e Mirabelli, che ritengono il giovane attaccante classe 1998 incedibile per ora.

Discorso diverso nel caso in cui il Milan riuscisse ad inserire Cutrone nella trattativa per arrivare a Belotti, allora la dirigenza rossonera sarebbe ben disposta ad aprire alla cessione del giovane attaccante.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 17:35