Milan, assalto finale a Correa: ecco l'ultimo nodo da sciogliere

Non si sblocca ancora la trattativa fra Milan e Atletico Madrid per il passaggio in rossonero di Angel Correa, colpo di mercato attesissimo dai tifosi del club di via Aldo Rossi, nonostante tutti gli sforzi profusi nei giorni scorsi.

Le due parti si erano finalmente avvicinate rispetto all'inizio della trattativa (l'Atletico si era convinto a lasciar partire Correa in cambio di 40 milioni di euro), grazie anche all'intervento di Paolo Maldini, volato a Madrid per parlare di persona con i dirigenti dei Colchoneros: ora però, resta ancora un nodo fondamentale che potrebbe bloccare il trasferimento se non dovesse essere sciolto entro il 2 settembre, fatidica data di chiusura del calciomercato.

A bloccare la trattativa, al momento, è addirittura l'allenatore dell'Atletico, Diego Simeone, che ha posto il veto sulla cessione dell'argentino nel caso non dovesse essere adeguatamente rimpiazzato: in questo senso è fondamentale che l'Atletico riesca ad acquistare dal Valencia l'esterno Rodrigo, valutato però 60 milioni, una cifra che i dirigenti dei Colchoneros vorrebbero abbassare perché ritenuta eccessiva.

Per verificare direttamente il susseguirsi degli eventi la dirigenza del Milan tornerà a Madrid, stavolta rappresentata da Zvonimir Boban, che come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' volerà nella capitale spagnola la prossima settimana con l'obiettivo di tentare l'assalto finale a Correa.

Entro il 2 settembre, inoltre, il Milan ha tutta l'intenzione di sfoltire la rosa: secondo 'Sky Sport', Andrè Silva potrebbe tornare in patria, più precisamente allo Sporting, mentre altre fonti vicine al club rossonero riportano un interesse del Monaco per Franck Kessiè, per il quale la società monegasca è disposta a spendere 25 milioni, e la possibilità di un passaggio di Pepe Reina al Real Madrid, interessato all'ex portiere di Liverpool e Napoli per il ruolo di vice-Courtois.

SPORTAL.IT | 24-08-2019 10:52