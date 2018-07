Milan, asta per capitan Bonucci

Dopo aver stravolto l'organigramma societario, con il licenziamento anche di Fassone, il Milan pensa a come riorganizzarsi a livello di rosa. Per questioni legate al Fair Play finanziario, più che probabile una cessione eccellente. Il nome più chiacchierato è quello di Bonucci, senza dimenticarsi delle “opzioni” Donnarumma e Suso.

Dopo un solo anno al Diavolo, con anche l'onore di essere il capitano della squadra, l'ex bianconero potrebbe fare le valigie e rimettersi in gioco altrove. Le ultime indiscrezioni, parlando di un PSG pronto a tutto pur di portare Leonardo a Parigi e rimetterlo in campo con Buffon, come ai tempi in cui, insieme, dominavano con la maglia della Juventus. Il club francese sarebbe pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro per il 31enne centrale difensivo (già accostato al PSG nel passato).

PSG ma non solo. Ci sarebbero altre società interessate a Bonucci, in particolare Manchester City e Manchester United. Sia Mourinho che Guardiola hanno sempre stimato il nazionale azzurro e lo accoglierebbero volentieri nelle loro rispettive squadre. Da non escludere neppure il Chelsea con Sarri che sta valutando, con attenzione, cosa serve alla sua nuova compagine.

Bonucci sembra intenzionato a confrontarsi, prima di prendere qualsiasi decisione, con la nuova proprietà, magari direttamente con Leonardo, di fatto il nuovo responsabile dell'area tecnica rossonera. Se non ci saranno le condizioni necessarie per proseguire il rapporto, un suo addio diventerebbe più che probabile. Il fondo Elliott potrebbe anche dare il via ad una vera a propria asta, considerati i tanti club interessati. L’idea è quella di monetizzare il più possibile, magari provando anche a fare una plusvalenza interessante (è stato pagato, la scorsa estate, 42 milioni di euro). Bonucci ha un contratto garantito con il Milan fino al giugno del 2022.

SPORTAL.IT | 22-07-2018 10:45