Milan-Atalanta: formazioni ufficiali. Allegri costretto a schierare Leao e Gimenez. Palladino ha scelto tra Krstovic e Scamacca

I rossoneri per invertire la rotta e conquistare punti Champions. La Dea senza più nulla da chiedere a una stagione da dimenticare. Ecco come giocheranno Milan e Atalanta

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Allegri per la Champions, Palladino per l’orgoglio dopo la matematica esclusione dalle competizioni europee. Milan e Atalanta arrivano alla sfida del 36° turno di Serie A con differenti motivazioni. Scopriamo le formazioni ufficiali di una gara dall’enorme peso specifico per il Diavolo e l’economia del campionato e della corsa Champions.

Allegri si gioca la stagione

Ufficialmente fuori dalla zona europea, l’Atalanta arriva a San Siro senza più nulla da chiedere al proprio campionato. E non è una notizia così positiva per Massimiliano Allegri che, dopo le vittorie delle rivali per la corsa Champions, si gioca moltissimo contro una squadra più libera di testa rispetto al suo Milan. Un Diavolo che nelle ultime settimane ha faticato proprio a giocare con i fantasmi di un finale di stagione che rischia vanificare quanto di buono fatto soprattutto nella prima metà di stagione.

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Milan, Allegri costretto a schierare Leao

Scelte abbastanza obbligate per Allegri. Pulisic non ce la fa. Altra chance dunque per Leao, che nei piani del tecnico livornese avrebbe invece dovuto partire dalla panchina proprio a svantaggio dell’americano ex Chelsea. Sarà invece il portoghese ad affiancare “El Bebote” Santi Gimenez dal 1’. Dietro, con la squalifica di Tomori, largo a De Winter, con Gabbia e Pavlovic. Sono, invece, l’infortunio di Modric e la brutta prova di Jashari con il Sassuolo a dettare la linea ad Allegri, che rilancia Loftus-Cheek e Ricci con Rabiot. Sulle fasce, largo a Bartesaghi e Saelemaekers.

Atalanta, Palladino non rinuncia a Krstovic

In casa Dea, il forfait obbligato di Bernasconi riporta sull’out di sinistra Bellanova. Dall’altra parte Raffaele Palladino si affida a Zappacosta, con al centro Ederson e De Ronn. Dietro nessuna sorpresa, con Scalvini, Hien e Kolasinac davanti alla porta difesa da Carnesecchi. Completa il 3-4-2-1 orobico il tridente composto dall’ex meteora rossonera De Ketelaere, Raspadori e Krstovic, preferito ancora una volta a Scamacca.

Milan-Atalanta: le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.