Rossoneri a caccia di continuità dopo il successo europeo, i bergamaschi vogliono confermare i segnali di ripresa. Ecco gli undici titolari scelti dai due allenatori

Il Milan torna a San Siro per uno degli appuntamenti più attesi della settima giornata di Serie A. Questo pomeriggio, i rossoneri ospitano l’Atalanta, con fischio d’inizio fissato alle 18. Dopo il successo europeo contro il Salisburgo, trascinati da uno straordinario Cissé, per gli uomini di Amorim è tempo di rituffarsi nel campionato. Il Diavolo, ancora imbattuto, ha conquistato 12 punti nelle prime sei giornate e punta a dare continuità al proprio percorso. Non sarà semplice, perché dall’altra parte i bergamaschi arrivano all’appuntamento forti del successo in Conference League contro il Pafos e della vittoria in campionato contro il Venezia, che ha interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione, ecco le scelte dei due allenatori.

Milan, in difesa torna titolare Gila: ecco le scelte in attacco

Amorim si affida al 3-4-2-1 per affrontare l’Atalanta. Tra i pali confermato il solito Maignan, mentre in difesa torna titolare Gila, insieme a De Winter e Pavlovic. Sulla corsia sinistra la scelta ricade su Moreira, preferito a Estupinan. A centrocampo spazio alla qualità e all’esperienza di Modric, schierato dal primo minuto accanto a Musah e Rabiot. In attacco, invece, il tecnico portoghese lascia in panchina Cissé dopo la straordinaria prestazione contro il Salisburgo, c’è Pulisic a completare il tridente offensivo insieme a Chukwueze e Goncalo Ramos, confermato come riferimento centrale.

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Emergenza Atalanta, Sarri torna al 4-3-3

Dall’altra parte, Sarri torna al 4-3-3, complice una vera e propria emergenza infortuni. Il tecnico deve infatti rinunciare a Pompei, Hien, Kossounou, Scalvini, Kessié, Raspadori e Sulemana, ai quali si aggiunge Elmas, fermato dal giudice sportivo. Tra i pali confermato Carnesecchi, protetto dalla linea difensiva composta da Bellanova e Bernasconi sulle corsie laterali, con Kristensen e Kolasinac a formare la coppia centrale. A centrocampo Pasalic ed Ederson, davanti Krstovic riferimento centrale.

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