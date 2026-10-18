Il Milan torna a San Siro per uno degli appuntamenti più attesi della settima giornata di Serie A. Questo pomeriggio, i rossoneri ospitano l’Atalanta, con fischio d’inizio fissato alle 18. Dopo il successo europeo contro il Salisburgo, trascinati da uno straordinario Cissé, per gli uomini di Amorim è tempo di rituffarsi nel campionato. Il Diavolo, ancora imbattuto, ha conquistato 12 punti nelle prime sei giornate e punta a dare continuità al proprio percorso. Non sarà semplice, perché dall’altra parte i bergamaschi arrivano all’appuntamento forti del successo in Conference League contro il Pafos e della vittoria in campionato contro il Venezia, che ha interrotto una striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione, ecco le scelte dei due allenatori.
- Milan, in difesa torna titolare Gila: ecco le scelte in attacco
- Emergenza Atalanta, Sarri torna al 4-3-3
- Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali
Milan, in difesa torna titolare Gila: ecco le scelte in attacco
Amorim si affida al 3-4-2-1 per affrontare l’Atalanta. Tra i pali confermato il solito Maignan, mentre in difesa torna titolare Gila, insieme a De Winter e Pavlovic. Sulla corsia sinistra la scelta ricade su Moreira, preferito a Estupinan. A centrocampo spazio alla qualità e all’esperienza di Modric, schierato dal primo minuto accanto a Musah e Rabiot. In attacco, invece, il tecnico portoghese lascia in panchina Cissé dopo la straordinaria prestazione contro il Salisburgo, c’è Pulisic a completare il tridente offensivo insieme a Chukwueze e Goncalo Ramos, confermato come riferimento centrale.
Emergenza Atalanta, Sarri torna al 4-3-3
Dall’altra parte, Sarri torna al 4-3-3, complice una vera e propria emergenza infortuni. Il tecnico deve infatti rinunciare a Pompei, Hien, Kossounou, Scalvini, Kessié, Raspadori e Sulemana, ai quali si aggiunge Elmas, fermato dal giudice sportivo. Tra i pali confermato Carnesecchi, protetto dalla linea difensiva composta da Bellanova e Bernasconi sulle corsie laterali, con Kristensen e Kolasinac a formare la coppia centrale. A centrocampo Pasalic ed Ederson, davanti Krstovic riferimento centrale.
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Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali
- MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. A disp.: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Amorim
- ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp. Sonzogni, Sportiello, Scamacca, Obric, Idele, Pounga, Plaia, Zalewski, Gaetano, Zappacosta. All. Sarri.