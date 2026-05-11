Milan-Atalanta, moviola: c’era il rigore del 3-3 per il mani al 97’? La sentenza di Cesari

La prova dell’arbitro friulano Zufferli a San Siro nella terzultima giornata di A analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset a Pressing, 6 ammoniti

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Serata caldissima per Zufferli, costretto agli straordinari in Milan-Atalanta: sei cartellini, tutti corretti, un gol annullato, un rigore concesso e uno negato nel bollente recupero. Vediamo cosa è successo a San Siro.

Questi gli episodi dubbi della gara

Milan-Atalanta, i casi da moviola. Regolare al 29′ il gol del 2-0 di Zappacosta su assist di Krstovic si inserisce alle spalle di Pavlovic e segna: dopo un check del Var la rete viene convalidata. Primo giallo al 34′, è per Leao per gioco falloso. Il portoghese era diffidato. A 53′, dopo il terzo gol della Dea con Raspadori, San Siro si svuota per protesta.

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Il gol annullato e il rigore

Al 70′ ammonito HIen per fallo su Ricci. All’82’ segna Fullkrug, ma il gol viene annullato per fuorigioco. All’88’ giallo ad Estupinan e un minuto dopo a Saelemaekers, anche loro erano diffidati e salteranno la trasferta di Genova. Al 92′ per un contatto in area tra De Roon e Nkunku l’arbitro assegna un rigore al Milan che Nkunku trasforma.

Il penalty negato allo scadere

Al 95′ amonito Krstovic che scalcia lontano un pallone. Giallo a Bellanova al 97′ dopo un intervento scomposto. Al 98′ il Milan reclama un altro rigore per un tocco di mano in area di Hien, ma Zufferli lascia correre e dopo 9′ di recupero finisce 2-3.

La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Mediaset Graziano Cesari che a Pressing, su Canale 5, spiega: “Complimenti a Zufferli che non ha sbagliato questo appuntamento. Giusti per i giocatori del Milan i tre gialli pesanti perchè diffidati. Passiamo al recupero: al 93′ fischia rigore quando Nkunku entra in area e viene atterrato da De Roon, guardate l’espressione di De Roon che non protesta perché allarga la gamba destra e interrompe la progressione dell’avversario, rigore inevitabile. Nkunku non va a cercare la gamba ma continua nella sua direzione. Decisione corretta. Al 97′ viene richiesto un altro rigore dal Milan ma Hien allarga il braccio destro ma tocca con la parte destra del petto, non c’è rigore nonostante le proteste dei rossoneri”

Chi è l’arbitro Zufferli

Tecnicamente in crescita e sempre più in rampa di lancio, Zufferli – la scelta per Milan-Atalanta– era una delle ultime fiamme di Rocch. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e due anni fa è stato utilizzato poco in A. Nella scorsa stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia e ad essere utilizzato in parecchi big-match. In stagione ha debuttato in Roma-Bologna per poi essere confermato in Fiorentina-Napoli. Ultima uscita in Roma-Fiorentina.

I precedenti con le due squadre

Erano quattro i precedenti del fischietto di San Daniele del Friuli con il Milan. Il bilancio è di due vittorie dei rossoneri, un pareggio e una sconfitta, contro il Napoli nell’ultima semifinale di Supercoppa italiana. Due invece i precedenti con la squadra bergamasca per Zufferli, la vittoria per 0-2 contro il Venezia nella stagione 2024/25 e il pareggio 1-1 contro il Como dello scorso 4 ottobre.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e C.Rossi con Fourneau IV uomo, Di Paolo al Var e Mariani all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Leao, Hien, Estupinan, Saelemaekers, Krstovic, Bellanova.