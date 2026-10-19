Milan-Atalanta, moviola: il Var toglie e dà ma erano davvero chiari ed evidenti errori? Rabiot impunito

La prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi a San Siro nell’anticipo serale della settima giornata di serie A analizzata ai raggi X dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Alti e bassi per Chiffi che non regala una delle sue prestazioni migliori nell’anticipo di A, restano dubbi su alcuni episodi e in particolare sui due rigori (specialmente il primo, per un lieve fallo di mani involontario) assegnati dopo un intervento border line del Var Camplone: forse c’erano, forse no ma probabilmente non si trattava di chiari ed evidenti errori. Vediamo cosa è successo al Meazza.

Milan-Atalanta, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 7′ proteste del Milan per un contatto dentro l’area di rigore tra Bernasconi e Chukwueze, l’arbitro lascia giocare. Al 14′ Chukwueze crossa per Pulisic, bravo a depositare in rete. Il gol viene però annullato per posizione di fuorigioco dell’americano (mezzo piede e tutto il polpaccio in offside) dopo l’intervento del Var. Al 23′ sul tiro di Musah dal limite dell’area c’è l’impressione di un mano di Obric appena entrato.

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Il Var doveva intervenire?

L’arbitro lascia correre ma dopo diversi minuti il Var lo richiama all’Ofr e il direttore di gara cambia idea, considerando largo il braccio del giocatore della Dea, concedendo il penalty che Goncalo Ramos trasforma. Secondo gol in serie A (terzo in rossonero) per lui dopo quello alla seconda giornata contro il Venezia.

Rabiot, giallo e gol

Primo giallo al 40’, è per Rabiot che protesta molto vivacemente dopo che gli viene fischiato un fallo. Il centrocampista manda platealmente a quel paese l’arbitro ma se la cava con l’ammonizione, cosa di cui si lamenterà poi Sarri. Al 42′ conclusione dal limite dell’Atalanta con Samardzic. Ma il Milan è una furia, con Maignan che ha alzato la voce contro l’arbitro per un precedente tocco con la mano del 10 atalantino in area di rigore. Il francese si rifà segnando con un destro a incrocio il gol del 2-0 al 43’. Rabiot dopo aver segnato ha urlato in faccia all’arbitro, reo di averlo ammonito in precedenza. Amorim se n’è accorto e ha chiamato il capitano Maignan che è andato a dire al connazionale di calmarsi perché Chiffi continuava a guardarlo.

Il secondo rigore per i rossoneri

Al 53’ Ramos chiede un rigore per un presunto mani in area di Kristensen ma per l’arbitro non c’è nulla. Lungo check del Var ed anche stavolta Chiffi viene richiamato al monitor e concede il rigore. Dal dischetto però Ramos stavolta sbaglia. Al 57’, però, nell’azione immediatamente successiva arriva egualmente il terzo gol segnato di testa da Gila su azione d’angolo. Valido al 66’ il gol di Gaetano. Al 69′ ammonito Ederson per un fallo su Musah. Al 78′ ammonito Obric per un intervento ruvido su Moreira. All’81’ si rifa sotto la Dea con il gol del 3-2 di Krstovic. All’85’ Hutchinson va a terra in area dopo un contatto con Obric ma non c’è nulla, è il giocatore del Milan che si lascia cadere. Dopo 5′ di recupero il risultato non cambia più con il successo del Milan.

La moviola di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi è il talent di Dazn che si sofferma sul secondo rigore per il Milan: “Vedendo le immagini sembra che il braccio sinistro di Kristensen si allarga verso il pallone, lo si vede dalle immagini non sfocate, è un episodio simile a quello del fallo di Obric”. L’ex arbitro comasco trova un errore di Chiffi anche a livello disciplinare: “Al 61′ c’era un fallo di Obric che non tocca il pallone e colpisce la caviglia di Hutchinson, c’era fallo ed ammonizione per imprudenza del giocatore dell’Atalanta”

Chi è l’arbitro Chiffi

Daniele Chiffi, la scelta per Milan-Atalanta, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. Ultima uscita in Frosinone-Como.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Yoshikawa con Sozza IV uomo, Camplone al Var e Prontera all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Rabiot, Ederson, Obric.