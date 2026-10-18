Milan-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Milan-Atalanta, 7ª giornata di Serie A 2026-27: si gioca il 18 ottobre alle 18. Probabili formazioni, assenti, arbitro, precedenti e statistiche.

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San Siro si accende per Milan-Atalanta: la 7ª giornata di Serie A offre un duello dal profumo d’Europa. Domenica 18 ottobre, con calcio d’inizio alle 18:00, i rossoneri cercano conferme forti del loro sesto posto a quota 12 punti e di un’imbattibilità (3 vittorie e 3 pareggi) che fa ben sperare i tifosi. Di fronte ci sarà un’Atalanta ferita ma ambiziosa: decima con 9 punti e ancora alla ricerca della prima zampata in trasferta. Spettacolo e tensione agonistica sono garantiti.

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Probabili formazioni di Milan–Atalanta

Il Milan dovrebbe disporsi con il 3-4-2-1: senza Gabbia, davanti a Maignan si va verso il terzetto Gila–De Winter–Pavlovic. L’assenza di Saelemaekers potrebbe aprire la corsia destra a Chukwueze, con Estupiñán sul lato opposto. In mezzo dovrebbero agire Modric e Rabiot; Pulisic e Moreira sarebbero i favoriti alle spalle di Ramos. L’Atalanta, condizionata dalle assenze in difesa e dalla squalifica di Elmas, potrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Kristensen e Kolasinac dovrebbero presidiare il centro, con Zappacosta a destra e Bernasconi a sinistra. Senza Kessie, si profila la coppia Éderson–Gaetano. Sulla trequarti spazio possibile a De Ketelaere, Samardzic e Rowe, dietro Krstovic; Scamacca resterebbe un’opzione a gara in corso.

Milan (3-4-2-1): Maignan ; Gila , De Winter , Pavlovic ; Chukwueze , Modric , Rabiot , Estupiñán ; Pulisic , Moreira ; Ramos .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Éderson, Gaetano; De Ketelaere, Samardzic, Rowe; Krstovic.

Gli indisponibili di Milan–Atalanta

L’emergenza più ampia riguarda l’Atalanta, soprattutto nel reparto arretrato: le defezioni di Hien, Kossounou e Scalvini restringono sensibilmente le alternative centrali, mentre il problema di Bellanova limita le soluzioni sulla destra. A centrocampo pesano lo stop di Kessie e la squalifica di Elmas; davanti mancano anche Raspadori e Sulemana. Nel Milan sono segnalati tre infortunati: Terracciano, portiere, Gabbia e Saelemaekers. Per i rossoneri non risultano squalificati.

Milan – Infortunati: Terracciano (infortunio alla spalla), Gabbia (infortunio alla coscia), Saelemaekers (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato.

– Infortunati: (infortunio alla spalla), (infortunio alla coscia), (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno segnalato. Atalanta – Infortunati: Kessie (infortunio al polpaccio), Bellanova (stiramento al gluteo), Raspadori (problema ai muscoli posteriori della coscia), Hien (problema ai muscoli posteriori della coscia), Kossounou (problema ai muscoli posteriori della coscia), Scalvini (infortunio alla coscia), Sulemana (infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio), Pompei (frattura a un dito della mano). Squalificati: Elmas (un turno per espulsione).

Le ultime partite giocate

Continuità rossonera contro un rendimento bergamasco più altalenante. Nelle cinque gare di campionato riportate, il Milan ha raccolto 9 punti senza perdere, segnando 9 reti e subendone 4. L’Atalanta ne ha conquistati 6, con 6 gol realizzati e 7 incassati: il 3-1 sul Venezia nell’ultimo turno ha interrotto una sequenza di tre sconfitte. I rossoneri arrivano invece dall’1-1 sul campo del Sassuolo.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti nelle ultime 5 Milan 2 3 0 9 Atalanta 2 0 3 6

Il dettaglio delle cinque partite, dalla meno recente alla più recente:

Milan : Milan – Venezia 2-0, vittoria; Juventus – Milan 1-1, pareggio; Lazio – Milan 2-2, pareggio; Milan – Lecce 3-0, vittoria; Sassuolo – Milan 1-1, pareggio.

: – 2-0, vittoria; – 1-1, pareggio; – 2-2, pareggio; – 3-0, vittoria; – 1-1, pareggio. Atalanta: Atalanta–Bologna 1-0, vittoria; Roma–Atalanta 2-1, sconfitta; Atalanta–Cagliari 1-2, sconfitta; Juventus–Atalanta 2-0, sconfitta; Atalanta–Venezia 3-1, vittoria.

L’arbitro di Milan–Atalanta

A dirigere la sfida sarà Daniele Chiffi, arbitro di Padova nato il 14 dicembre 1984. Gli assistenti saranno Mondin e Yoshikawa, con Sozza quarto ufficiale, Camplone al VAR e Prontera all’AVAR. Nella Serie A 2026-27, le statistiche disponibili di Chiffi comprendono 2 incontri: 46 falli fischiati, 7 ammonizioni, nessuna espulsione e nessun rigore assegnato. La media è di 3,5 cartellini gialli e 23 falli a partita.

Le pillole di Milan–Atalanta: precedenti e curiosità

La classifica premia il Milan, ma i precedenti recenti invitano alla prudenza: l’Atalanta è imbattuta da sei confronti di Serie A contro i rossoneri e ha vinto le ultime due trasferte in casa loro. Il Meazza mette dunque alla prova due tendenze opposte. Da una parte ci sono padroni di casa ancora senza sconfitte e capaci di vincere entrambe le gare interne senza subire gol; dall’altra una Dea che, lontano da Bergamo, ha finora raccolto soltanto sconfitte. Una possibile chiave sono le palle inattive: entrambe hanno incassato almeno metà delle proprie reti da queste situazioni. Sul piano individuale, Rabiot cerca il quarto incontro consecutivo con un contributo al gol, mentre Krstovic arriva dalla doppietta con assist contro il Venezia. Anche la panchina rossonera insegue un traguardo: Amorim potrebbe entrare nel ristretto gruppo degli allenatori rimasti imbattuti nelle prime sette gare di Serie A alla guida del club. Tra slancio presente e memoria dei precedenti, il confronto promette risposte importanti.

Un tabù da spezzare per il Milan : negli ultimi sei incroci di Serie A con l’ Atalanta sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte. Soltanto tra novembre 2015 e settembre 2018 i rossoneri hanno attraversato una serie più lunga senza successi contro i bergamaschi: sette incontri.

: negli ultimi sei incroci di Serie A con l’ sono arrivati due pareggi e quattro sconfitte. Soltanto tra novembre 2015 e settembre 2018 i rossoneri hanno attraversato una serie più lunga senza successi contro i bergamaschi: sette incontri. Il pareggio ha un posto di rilievo nella storia del confronto: sono 46 quelli tra Milan e Atalanta in Serie A. La Dea ne conta di più soltanto contro la Juventus , a quota 47. Il bilancio complessivo comprende anche 55 vittorie rossonere e 29 bergamasche.

e in Serie A. La Dea ne conta di più soltanto contro la , a quota 47. Il bilancio complessivo comprende anche 55 vittorie rossonere e 29 bergamasche. L’ Atalanta cerca un tris esterno dal sapore storico: dopo aver vinto le ultime due gare di campionato in casa del Milan , potrebbe eguagliare una sequenza riuscita soltanto tra marzo 1941 e marzo 1943.

cerca un tris esterno dal sapore storico: dopo aver vinto le ultime due gare di campionato in casa del , potrebbe eguagliare una sequenza riuscita soltanto tra marzo 1941 e marzo 1943. Tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei giornate: il Milan può allungare la propria imbattibilità iniziale a sette gare. L’ultima partenza senza sconfitte nei primi sette incontri risale al 2021-22, quando i successi furono sei e il pareggio uno.

può allungare la propria imbattibilità iniziale a sette gare. L’ultima partenza senza sconfitte nei primi sette incontri risale al 2021-22, quando i successi furono sei e il pareggio uno. Dopo il 2-0 al Venezia e il 3-0 al Lecce , i rossoneri inseguono la prima serie di tre vittorie interne consecutive in campionato del 2026. Per ritrovare tre successi casalinghi di fila senza gol al passivo bisogna risalire a settembre-ottobre 2024, contro Venezia , Lecce e Udinese .

e il 3-0 al , i rossoneri inseguono la prima serie di tre vittorie interne consecutive in campionato del 2026. Per ritrovare tre successi casalinghi di fila senza gol al passivo bisogna risalire a settembre-ottobre 2024, contro , e . Trasferte da correggere per l’ Atalanta : dopo i ko con Roma e Juventus , una nuova sconfitta significherebbe tre battute d’arresto esterne consecutive con lo stesso allenatore. Non accade dal periodo ottobre-novembre 2017, quando la squadra di Gasperini perse contro Sampdoria , Udinese e Inter .

: dopo i ko con e , una nuova sconfitta significherebbe tre battute d’arresto esterne consecutive con lo stesso allenatore. Non accade dal periodo ottobre-novembre 2017, quando la squadra di Gasperini perse contro , e . Attenzione ai piazzati: il Milan ha subito da sviluppi di palla inattiva 3 dei suoi 5 gol, il 60%; l’ Atalanta 4 su 8, il 50%. Sono le percentuali più alte della Serie A 2026-27.

ha subito da sviluppi di palla inattiva 3 dei suoi 5 gol, il 60%; l’ 4 su 8, il 50%. Sono le percentuali più alte della Serie A 2026-27. Amorim può raggiungere Puricelli e Carniglia: sono gli unici allenatori nella storia del Milan rimasti imbattuti nelle prime sette panchine di Serie A. Il portoghese si presenta con tre vittorie e tre pareggi.

rimasti imbattuti nelle prime sette panchine di Serie A. Il portoghese si presenta con tre vittorie e tre pareggi. Rabiot cerca un poker personale: dopo l’assist contro la Lazio e i gol con Lecce e Sassuolo , potrebbe partecipare a una rete per quattro incontri consecutivi per la prima volta nei cinque maggiori campionati europei. L’ultimo centrocampista del Milan a riuscirci in Serie A è stato Çalhanoglu , nel dicembre 2020.

cerca un poker personale: dopo l’assist contro la e i gol con e , potrebbe partecipare a una rete per quattro incontri consecutivi per la prima volta nei cinque maggiori campionati europei. L’ultimo centrocampista del a riuscirci in Serie A è stato , nel dicembre 2020. Krstovic ha firmato due gol e un assist nel 3-1 dell’Atalanta sul Venezia: tre partecipazioni a rete in una partita, tante quante nelle undici precedenti presenze di campionato. Soltanto nel settembre 2025, contro Lecce e Torino, è riuscito a contribuire a più di un gol in due gare consecutive di Serie A.

Statistiche stagionali di Milan e Atalanta

Il confronto dopo sei giornate mette in evidenza un Milan più dominante nel possesso e più efficace nella finalizzazione. I rossoneri tengono il pallone per il 60,2% del tempo contro il 46,7% dell’Atalanta, con una precisione nei passaggi dell’89,24% contro l’87,83%. La Dea conta più conclusioni nello specchio, 28 contro 27, ma ha segnato meno: 8 reti contro 11. La conversione dei tiri premia così i padroni di casa, al 20% contro il 13,56%. Ancora più evidente il divario nei tiri concessi, 55 contro 115: un dato che aiuta a spiegare i 5 gol subiti dai rossoneri rispetto agli 8 dei bergamaschi.

Tra i singoli, Moreira e Rabiot guidano i marcatori del Milan con 3 gol ciascuno, seguiti da Cisse a 2 e da Ramos e Pulisic a 1; alle reti dei giocatori si aggiunge un’autorete a favore. Per l’Atalanta comanda Krstovic con 3 centri, mentre Kessie, Raspadori, Samardzic, Scamacca e Éderson ne hanno segnato uno a testa. I migliori assistman rossoneri sono Chukwueze e Rabiot, entrambi a 2; tra i bergamaschi il primato è condiviso a quota 1 da De Ketelaere, Elmas, Gaetano, Krstovic e Zalewski. Pavlovic è il più ammonito del Milan con 3 gialli, senza espulsioni rossonere registrate; nell’Atalanta, Bellanova, Kessie, Kristensen e de Roon sono a un’ammonizione, mentre Elmas e Gaetano contano un rosso ciascuno. Tra i portieri, Maignan ha mantenuto la porta inviolata 2 volte e compiuto 16 parate; Carnesecchi ha un incontro senza reti al passivo e 28 parate.

Statistica Milan Atalanta Posizione in classifica 6ª 10ª Punti 12 9 Partite giocate 6 6 Vittorie 3 3 Pareggi 3 0 Sconfitte 0 3 Gol segnati 11 8 Gol subiti 5 8 Media gol segnati 1,83 1,33 Media gol subiti 0,83 1,33 Possesso palla 60,2% 46,7% Precisione dei passaggi 89,24% 87,83% Tiri nello specchio 27 28 Precisione al tiro 49,09% 47,46% Conversione dei tiri 20% 13,56% Tiri complessivi concessi 55 115 Assist 9 5 Calci d’angolo 19 22 Falli commessi 62 62 Cartellini gialli 12 4 Cartellini rossi 0 2 Partite senza subire gol 2 1 Migliori marcatori Moreira, Rabiot: 3 Krstovic: 3 Migliori assistman Chukwueze, Rabiot: 2 De Ketelaere, Elmas, Gaetano, Krstovic, Zalewski: 1 Giocatori con più ammonizioni Pavlovic: 3 Bellanova, Kessie, Kristensen, de Roon: 1 Giocatori con più espulsioni Nessuno Elmas, Gaetano: 1 Porta inviolata dei portieri Maignan: 2 Carnesecchi: 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Milan-Atalanta? Milan-Atalanta, valida per la 7ª giornata della Serie A 2026-27, si gioca il 18 ottobre 2026 alle ore 18:00, ora italiana. Dove si gioca Milan-Atalanta? La partita si disputa allo stadio Giuseppe Meazza, conosciuto anche come San Siro, a Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Atalanta? L’arbitro è Daniele Chiffi. Gli assistenti sono Mondin e Yoshikawa, il quarto ufficiale è Sozza. Al VAR c’è Camplone, con Prontera all’AVAR.