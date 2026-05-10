Milan, Furlani contestato prima della gara con l’Atalanta. Tare si schiera con i tifosi: “Hanno ragione”

L'Ad rossonero sotto assedio e contestato dai tifosi del Diavolo prima di una gara fondamentale per raggiungere l'obiettivo Champions. Tare sta con il tifo organizzato del Diavolo

Nuova, veemente protesta dei tifosi del Milan prima della fondamentale sfida contro l’Atalanta che vale un pezzo di Champions League. È la Curva Sud a guidare la contestazione che mette nel mirino ancora una volta l’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani. Il tifo organizzato del Diavolo ne ha, però, davvero per tutte le figure apicali della società.

Tifosi rossoneri sul piede di guerra

“Furlani vattene” a caratteri cubitali, questo lo striscione esposto dai tifosi rossoneri prima della fondamentale gara del Milan contro l’Atalanta. Riuniti fuori da San Siro prima del match che vale una grossa fetta di Champions League, i supporter del Diavolo mettono ancora una volta nel mirino l’amministratore delegato, nelle ultime settimane letteralmente assediato.

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La nota durissima della Sud

Durissima anche la nota diffida dalla Curva Sud fuori da San Siro prima del match. Partendo dallo scudetto con Pioli, il tifo organizzato ha tracciato un impietoso parallelo con la società dell’epoca “autentico concentrato di Milanismo” e quella attuale “totalmente incapace e incompetente, guidata da quel Giorgio Furlani che resta caparbiamente in piedi sulle macerie del suo fallimento sportivo che è sotto gli occhi di tutti, tranne di chi non ha interesse a cacciarlo e di chi incentra la sua visione del Milan in un’ottica esclusivamente finanziaria”.

Furlani ragioniere, salvi Tare e Allegri

All’Ad rossonero i tifosi implicano anche di aver cancellato i rapporti tra la società e il tifo organizzato che ha portato a “uno stadio svuotato di qualsiasi sentimento e privo di quell’anima che lo ha sempre reso unico”. Oltre a ciò, nel mirino, ovviamente anche il mercato che ha portato: “Calciatori imbarazzanti, frutto di sessioni di mercato gestite da personaggi incapaci, e nel momento in cui speravamo che questa società avesse fatto tesoro degli errori del passato, scegliendo figure competenti come Igli Tare e Max Allegri, abbiamo assistito a continue interferenze […] il ragionier Furlani ha deciso guardando esclusivamente gli interessi economici”.

Vertici nel mirino

“Oggi – prosegue il comunicato – è giusto che Furlani, responsabile di questo ennesimo fallimento per il quarto anno di fila, faccia le valigie e vada via dal Milan. In mancanza di acquirenti e con il conseguente miraggio di un graditissimo cambio di proprietà, bisogna cominciare a fare pulizia dai vertici e a ruota dell’amministratore delegato, dovrebbero imboccare la stessa via altri personaggi inutili, dannosi e strapagati come il Presidente e tanti altri incapaci che scaldano la sedia in via Aldo Rossi”.

Segui qui le emozioni della gara di San Siro

Tare dà ragione ai tifosi

Salvati, dunque, dai tifosi Massimiliano Allegri e Igli Tare, che nel pre-match hai microfoni DAZN si è schierato con i tifosi: “Hanno ragione di esprimere il proprio pensiero. L’importante però è essere tutti uniti, per completare questo percorso. Non dobbiamo commettere errori in queste ultime tre partite. Arriviamo da una settimana molto difficile dopo il Sassuolo. Arrivare in Champions, per l’ambiente Milan – società, squadra e tifosi – è fondamentale. Abbiamo fatto una stagione importante. Nelle ultime sei settimane abbiamo rallentato, ma occorre riprendere a fare bene perché tornare in Champions è fondamentale”, queste le parole del Ds. Una volta alzato il sipario sul match, la Sud con i cellulari ha disegnato la scritta “G F OUT”. Clima tesissimo a San Siro.