Il tecnico nerazzurro polemico per la mancata espulsione del francese, la replica del fischietto di Padova: "Però l'ho ammonito". Polemiche pure su altri episodi contestati.

Maurizio Sarri polemico al termine del match perso dalla sua Atalanta contro il Milan. Dopo essere andati sotto di tre gol, ai nerazzurri non è riuscita la clamorosa rimonta nel finale ma al tecnico non è andato giù l’atteggiamento di qualche calciatore avversario che ha mancato di rispetto all’arbitro e dello stesso direttore di gara che non ha preso provvedimenti adeguati. Lo ha sottolineato lo stesso Sarri nel corso del suo intervento a Sky nel post partita, denunciando la mancata espulsione per frasi irriguardose proprio dell’autore di uno dei gol avversari. L’allenatore per la verità il nome di Rabiot non l’ha fatto, ma ce l’aveva senza alcun dubbio con lui.

Milan-Atalanta, le proteste di Rabiot con l’arbitro Chiffi

Proprio Rabiot, infatti, si era reso protagonista di una serie di accese proteste nei confronti di Chiffi, che lo aveva ammonito. “Avevo bisogno di un po’ di rabbia, di questa roba per accendermi”, ha spiegato il francese dopo la partita. “Anche Maignan era arrabbiato. L’arbitro su 3-4 falli clamorosi contro di noi non ha tirato fuori il giallo, poi ha fischiato su De Ketelaere. Ci arrabbiamo perché proviamo a giocare e ci sono decisioni sbagliate. Io devo essere freddo nel non arrabbiarmi e non parlare con l’arbitro. Ma ci stanno queste cose, siamo umani e dobbiamo anche dire stop”. Per la verità Rabiot ha fatto anche altro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Amorim contro Rabiot per il rischio corso, Sarri inviperito

Due minuti dopo il giallo, infatti, Rabiot ha segnato il gol del momentaneo 2-0 del Milan e si è girato polemicamente verso Chiffi, esultando rabbiosamente nella sua direzione. Anche Amorim ha redarguito pesantemente il francese, preoccupato di eventuali provvedimenti da parte dell’arbitro che invece non ha estratto altri cartellini. Quelli che invece si sarebbe aspettato Sarri. “Oggi ho scoperto una cosa nuova, che ci sono dei giocatori che possono dire ‘vaffa’ all’arbitro. Chi? Non ha importanza. Io alla fine del primo tempo ho chiesto all’arbitro se da regolamento ci fosse qualcuno che lo può mandare a…. E lui: ‘Sì, però l’ho ammonito’. E io: Ah, però se lo faccio io mi mandi fuori, giustamente“.

“Atalanta penalizzata”, gli episodi nel mirino dell’allenatore

Ma la mancata espulsione di Rabiot non è stata l’unica contestazione di Sarri a Chiffi: “La conduzione dell’arbitro a noi non è per nulla piaciuta, ma ogni volta che io ho incrociato Chiffi a San Siro è finita così. Ci sono stati degli episodi contrari“, ha ammesso l’allenatore dei bergamaschi. Che li ha elencati con precisione: “In occasione dei calci di rigore che ci sono stati dato contro la palla sbatte sul braccio del difensore per tre volte. Due volte è stato chiamato il VAR nella nostra area, una volta nell’area del Milan non è stato chiamato il VAR. Anche sul cross di Rowe c’è stata la mano di De Winter”.