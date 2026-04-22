Milan, attacco a Maldini: "Che errore, hai fatto un grande regalo all'Inter"

Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani rimprovera l'ex dirigente rossonero di aver ceduto troppo frettolosamente Calhanoglu ai cugini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha pensato di andar via in estate, ha avuto qualche problema fisico durante la stagione ma quando è tornato ai suoi livelli Calhanoglu ha fatto la differenza. Non è un caso che quando il turco è tornato ai suoi livelli l’Inter è uscita dal mini-tunnel, ha scavato un solco con le rivali in campionato e ieri ha centrato la finale di coppa Italia proprio grazie alla doppietta dell’ex Milan. E proprio sul discusso (e polemico) passaggio da una sponda all’altra del Naviglio torna Fabio Ravezzani.

L’accusa di Ravezzani a Maldini

Il direttore di Telelombardia scrive su X/twitter: “Non c’è dubbio che l’operazione Calha abbia cambiato i destini di Milan e Inter. I rossoneri han vinto uno scudetto subito. Ma negli anni la differenza è stata enorme. Averlo perso per 500k di stipendio (Pioli lo considerava indispensabile) è stata grave distrazione di Maldini. Per chi si stupisce: Maldini ottimo dirigente, commise anche lui errori sul mercato come tutti. Sottovalutò il blitz Inter dopo l’infortunio di Eriksen convinto di chiudere per Calha. Quando lo perse, disse che ne avrebbero trovato uno più forte a costo inferiore. E sbagliò”.

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I tifosi si spaccano sui social

Fioccano le reazioni sul momento del giocatore, che sembra anche deciso a rinunciare al ritorno in Turchia per rimanere all’Inter: “Io mi ricordo bene come andò, Calha disse che avrebbe deciso dopo l’Europeo 2021 e non aveva proposte fuori dal Milan, poi succede quel che succede ad Eriksen e l’Inter offre molto ma molto di più” e poi: “e pure ceduto aggratis tipo Donnarumma e tipo Kessie, eh ma da uno che manco sapeva che fossero in Superlega questo ed altro…” e ancora: “Basta che uno uscito dal Milan faccia una buona partita e via con queste considerazioni da fenomeni. Rejinders in panchina da mesi nel Manchester, prima sembrava avessimo venduto Maradona…”.

C’è chi scrive: “Ce lo vedo Paolo Maldini stare lì a fare questioni per 500.000 euro… Nel Milan sono altri quelli che pensano al bilancio” e poi: “Ah, quindi non è stato RedBird a cambiare il destino del Milan. É stato il fenomeno Cristiano Lionel Diego Armando Chalanoglu, sogno proibito delle squadre più forti d’Europa. Ma per favore” e anche: “Cosa c’entra esattamente Maldini con il tetto ingaggi imposto da Elliott?“, oppure: “Citofonare all’AD per informazioni sul tetto ingaggi. Su Chala e Kessie, Maldini li avrebbe rinnovato il contratto a occhi chiusi”

I tifosi, che hanno ancora negli occhi la doppietta al Como, non si contengono: “Sì, ma il Calhanoglu del Milan non è minimamente paragonabile a quello dell’Inter, grandi meriti vanno dati a Simone Inzaghi. Nonostante ciò, in qualsiasi finale giocata dall’Inter Calhanoglu è stato un fantasma” e poi: “Cambiava poco quello che offriva il Milan dato che aveva già un accordo con Inter da mesi (parole di Giuseppe Marotta). Riaffiorare quinquennalmente la questione cercando il capro espiatorio quando sappiamo che il giocatore in scadenza può scegliere la sua destinazione…” e infine: “Maldini ha dimostrato di avere straordinarie qualità in campo e di averne molte anche da dirigente. Ma è probabile che quando il Padreterno ha distribuito l’umiltà lui fosse impegnato altrove”.