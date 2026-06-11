Milan, attento a non ripetere l'errore di Liberali anche con questi tre talenti

Quale futuro per Camarda, Zeroli e Comotto che tornano alla base dopo i prestiti mentre si rimpiange la cessione dell'ala che oggi piace alla Juve

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Per l’ex allenatore del Catanzaro Aquilani era da Nazionale e meriterebbe la maglia n.10 degli azzurri ma Mattia Liberali poteva essere una stella del Milan se solo i rossoneri ci avessero creduto un po’ di più. La talentuosa ala ha brillato con i calabresi in B, dopo essersi liberato gratis dal Diavolo rinunciando al rinnovo, e oggi è tra i baby più ambiti sul mercato. Cagliari e Juventus sono pronti all’asta per acquistarlo: al Milan restano i rimpianti e una lezione, quella di non ripetere l’errore.

Il destino di Comotto

Già perché i rossoneri hanno anche altri tre baby-talenti che tornano alla base dopo una stagione in prestito ma il loro futuro è incerto. Il primo è Christian Comotto, figlio di Gianluca Comotto, ex difensore di Fiorentina e Torino, cresciuto in maniera esponenziale nel corso della sua esperienza allo Spezia. Trenta presenze in tutte le competizioni e 1350 minuti giocati. Classe 2008 ma sembra già un esperto in campo. Fidanzato con Gineva, la figlia di Gilardino, Comotto è stato spesso paragonato a Sandro Tonali, con cui ha un’amicizia profonda, resa solida anche da mamma Marianna, storica manager dell’attuale centrocampista del Newcastle da ormai 6 anni. I due si sentono spesso e chissà che proprio Comotto non possa un domani colmare il vuoto lasciato dal n.8 dell’Italia e che Modric potrebbe lasciare a disposizione.

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L’altalena di Camarda

Poi c’è Francesco Camarda reduce da un’esperienza più agra che dolce con la maglia del Lecce. 21 presenze per lui, un solo gol realizzato e un brutto infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dal campo per ben quindici partite. Il Lecce ha il diritto di riscatto fissato a 3 milioni, ma sono i rossoneri ad avere l’ultima parola con un contro riscatto fissato a 4 milioni di euro. Francesco Camarda è sempre stato ‘il più giovane di sempre’ a fare qualcosa – dall’esordio ai gol compreso quello segnato al debutto in Champions ma poi beffardamente annullato.

Con le giovanili azzurre ha fatto tutta la trafila, partendo dall’Under 15, vincendo a 16 anni l’Europeo U-17 2024 con 4 reti in 5 partite e aggiudicandosi anche il premio di MVP del torneo. Solo un mese dopo ha partecipato anche agli Europei Under 19 facendo una doppietta nella sfida con l’Irlanda del Nord e diventando il più giovane in assoluto ad andare in gol in questa manifestazione. Il ct Baldini lo ha inserito in pianta stabile nell’Under 21. Altro debutto da sogno nell’ottobre 2025 a 17 anni e 7 mesi con la rete su rigore alla Svezia. Visto il rendimento di tutti (proprio tutti) gli attaccanti del Milan nella scorsa stagione siamo sicuri che Camarda avrebbe fatto peggio?

Il sogno di Zeroli

Infine c’è Kevin Zeroli che rientra al termine del prestito alla Juve Stabia dopo un campionato di B da assoluto protagonista sotto la guida di Ignazio Abate, oggi al Torino e già suo allenatore ai tempi della Primavera del Milan di cui era capitano. Ha la doppia nazionalità in virtù della mamma nigeriana Charity Oronsaye e del papà Gianluca italiano: nato nel 2005, abbina fisicità, inserimento e capacità di attaccare l’area. Prima di appassionarsi al calcio ha fatto karate e ginnastica artistica: il merito è stato dello zio Massimiliano con il quale giocava sotto casa e che l’ha portato ad iscriversi nella scuola calcio dell’Ardor Busto Arsizio. Di lì a poco, la vera opportunità nel professionismo arriva grazie al fratello maggiore (2003) Bryan: “Giocava nella mia stessa società – ha rivelato lui- ed era molto bravo: ha sostenuto diversi provini con club professionisti”.

Proprio durante uno di questi con il Milan, Kevin venne notato dagli osservatori rossoneri: “Avevo accompagnato i miei genitori a vedere mio fratello. Lui era bravo ma anche tanto emotivo e, durante quel provino, Andrea Biffi e Massimiliano Sorgano mi fecero entrare in campo a fare due palleggi per farlo rilassare”. E proprio grazie a quei palleggi, nell’agosto 2012, è entrato a far parte del settore giovanile del Milan tramite il quale, giocando anche nel Milan Futuro, nel tempo, ha conquistato la maglia delle giovanili azzurre. Ora il sogno è tornare al Milan da protagonista.