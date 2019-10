Milan, attento al nemico che non t'aspetti

Non è un momento semplice per i rossoneri. Il Milan infatti si gioca moltissimo nella trasferta contro il Genoa, con Giampaolo che in caso di sconfitta potrebbe anche essere esonerato (complice la sosta della Serie A che darebbe più tempo per trovare una soluzione per la panchina). A infastidire i tifosi però non sono soltanto i risultati scadenti ma anche le tante chiacchiere attorno alla squadra.

Imperdonabile – Chi non ha risparmiato critiche è Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo della società meneghina, che è finito nel mirino di Mauro Suma, giornalista molto addentro all’ambiente rossonero. Nel suo editoriale su Milan News ha infatti criticato apertamente Mirabelli, usando toni anche piuttosto accesi.

Attacco diretto – Queste le parole di Suma: “Il dopo Milan di Mirabelli ci piace francamente poco. Prenda esempio dallo stile di Adriano Galliani. Lo storico ad del Milan non era d’accordo sul Milan proprietà cinese. Ma la massima espressione del suo dissenso era stare zitto e non rilasciare interviste. Ora che invece c’è una nuova proprietà, Galliani distribuisce buone parole sul progetto tecnico, sostiene a sua volta l’allenatore, si spende per il progetto stadio, va allo stadio a tifare Milan. Di fare l’oppositore brontolone sempre in agguato, il signor Adriano Galliani non ci pensava e non ci pensa nemmeno. Un buon esempio per tutti”.

Fare quadrato – I tifosi per risolvere la crisi del Milan invitano tutti a restare uniti, sul web infatti non si contano gli appelli a non abbattersi perché oramai il tifoso rossonero ha il pelo sullo stomaco ed è in grado di affrontare qualunque situazione spiacevole.

SPORTEVAI | 05-10-2019 10:40