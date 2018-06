Milan attento: il Psg vuole Bonucci

Il Psg corteggia Leonardo Bonucci.

Secondo quanto scrive Tuttosport, il club parigino avrebbe fatto un primo sondaggio su consiglio di Buffon che con molta probabilità nella prossima stagione giocherà proprio nella capitale francese.

Netta la risposta del Milan che considera il difensore incedibile e un pilastro sul quale fondare la squadra del futuro.

Pochi giorni fa anche Bonucci era stato piuttosto chiaro sul suo futuro: “Non c'è nessun tipo di problema sulla mia permanenza al Milan, speriamo che vengano risolte quelle che sono le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante. Il Milan sicuramente punta a rientrare in Champions, a riprendere la corsa e competere per i grandi obiettivi”.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 11:05