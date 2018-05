Milan, Bacca ribadisce la propria volontà per il futuro

Carlos Bacca potrebbe tornare al Milan al termine del Mondiale in Russia con la sua Colombia, che si sta allenando a Milanello.

L’attaccante ex Siviglia ha trascorso l’ultima stagione in Spagna con la maglia del Villarreal e spera che le due società trovino un accordo per la sua permanenza al Sottomarino Giallo.

Dal ritiro colombiano il classe 1986 ha ribadito la propria volontà: “Mi è piaciuta l’annata al Villarreal, purtroppo l’anno scorso al Milan non è andata bene. In campo non mi divertivo, come invece ho fatto in Spagna. E’ grazie al Villarreal se sono nel gruppo della nazionale”.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 21:50