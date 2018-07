Milan, Bacca saluta l'Europa

In attesa di novità da Losanna, il Milan è concentrato anche sul mercato. Si continua a parlare di possibili cessioni. Da piazzare, soprattutto Bacca. Reduce da una buona stagione al Villarreal (18 reti complessive), difficilmente sarà riscattato dal Sottomarino giallo che continua a non soddisfare le richieste dei rossoneri (15 milioni di euro).

Si vocifera di un possibile addio all'Europa. Il bomber colombiano potrebbe trasferirsi in Sudamerica. Il suo entourage sarebbe già al lavoro per trovare la soluzione migliore per il centravanti classe 1986. Da non escludere un ritorno in Colombia.

SPORTAL.IT | 20-07-2018 09:15