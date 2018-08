Milan-Bakayoko, chiusura imminente

Tiemoué Bakayoko sta per essere ufficializzato come nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista francese di origini ivoriane sta per lasciare il Chelsea: i rossoneri hanno trovato un accordo, l'incontrista arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni la prossima estate.

Nelle prossime ore, al più tardi lunedì, dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale: un acquisto importante per far rifiatare Kessie ma anche in grado di giocare in fianco all'ivoriano in un centrocampo a tre.

SPORTAL.IT | 12-08-2018 10:05