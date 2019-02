Milan, Bakayoko esce allo scoperto sul futuro

Tiemoué Bakayoko, dominatore del centrocampo del Milan, a Sky è uscito allo scoperto sul suo futuro in rossonero. "Restare definitivamente? Perché no. Restare a Milano è il mio sogno, il mio pensiero fisso. Ma ho un contratto con il Chelsea, quindi ora è difficile dire qualunque cosa". Il francese è in prestito dal club londinese con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro.

"La mia famiglia dice che la migliore gara che ho disputato è stata l’ultima contro il Napoli, ma a me è piaciuta anche la prima contro la Juventus. Non so se sono un leader, cerco di dare tutto me stesso per la squadra e per i tifosi, faccio il mio 100% perché ho un grande cuore. È comunque importante quando l’allenatore ritiene che tu sia un leader per la squadra, sono qui per aiutare il gruppo a fare il meglio possibile".

Sulla possibile qualificazione in Champions: "Per quanto mi riguarda il Milan dovrebbe giocare ogni stagione in Champions League. Sono felice di essere quarto in classifica in questo momento, ma so che Lazio e Roma non molleranno fino alla fine del campionato. Gattuso? Penso che ami i suoi giocatori e dia tutto per farli allenare bene. La sua dote è quella di trasmettere amore".

SPORTAL.IT | 01-02-2019 11:50