Milan-Bale, parla l'agente

Uno dei nomi più suggestivi per il mercato del Milan è senza dubbio quello di Gareth Bale. Il gallese del Real Madrid sembrava ad un passo dall'addio ai Blancos ma ora le cose sembrano cambiate.

L'agente del velocissimo attaccante, Jonathan Barnett, ha parlato del suo assistito: "Quando c'era l'altro allenatore giocava nella posizione sbagliata, per questo le cose sono andate male. Bale ha un grande talento e con la giusta continuità, nel suo vero ruolo, può arrivare al livello dei migliori calciatori del mondo".

Sul futuro le parole sono molto chiare: "Bale vuole giocare il resto della sua carriera al Real Madrid. Adesso è molto felice, ha già parlato con Zidane".

Pare dunque molto improbabile l'approdo del giocatore in rossonero, ragion per cui la dirigenza si sta già muovendo per cercare un altro sostituto di Suso, non in gran forma e dato per partente.

Il primo nome sulla lista di Leonardo è quello di Yacine Brahimi, che già era stato avvicinato dal Diavolo nel lontano 2015. Il suo contratto con il Porto è però in scadenza e proprio su questo potrebbe puntare la nuova dirigenza milanista, che punta a ingaggiarlo a fine stagione a parametro zero.

Un'altra opzione è quella rappresentata da Josè Machis, giocatore dal grande potenziale che però a Parma non è ancora riuscito a mettersi in luce.

Secondo quanto riporta 'fichajes.net' il dirigente del Milan Leonardo avrebbe puntato la sua attenzione sull'ex Pescara, ed è pronto ad anticipare la Juventus, l'altra pretendente al giocatore. Machin, in prestito dagli abruzzesi, ha esordito con la maglia crociata nella sfida contro il Napoli, ma il debutto non è stato dei migliori, anche a causa della forza dell'avversario.

Nonostante Suso non stia offrendo grandi prestazioni, il tecnico Gennaro Gattuso ha dichiarato: "Non sta facendo fatica dal punto di vista fisico. Bisogna essere onesti e obiettivi. Suso ha buona parte di merito per i punti che abbiamo conquistato. In pochi giocano sempre al massimo, ci sta un momento di appannamento. A livello fisico ora non ha nulla, è un giocatore importante che può farci fare il salto di qualità".

SPORTAL.IT | 16-03-2019 11:25