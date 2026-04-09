Milan-Barcellona, asse caldo: Laporte sogna Leao al posto di Rashford, i rossoneri ci provano per Lewandowski

L'attaccante polacco è nel mirino anche della Juventus, resta viva l'ipotesi Chicago Fire che potrebbero garantirgli lo stesso ingaggio di Barcellona. Il presidente Laporte vuole il portoghese al posto di Rashford

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Sarà anche colpa di Allegri e del suo calcio da molti ritenuto antiquato, eppure se il Milan è definitivamente uscito dalla lotta Scudetto, non sarà soltanto per demerito del tecnico. Pulisic non segna in campionato dal 28 dicembre, Gimenez da 333 giorni, Nkunku da due mesi e Leao da quasi quaranta giorni.

Milan, Lewandowski nel mirino

Inevitabile che la dirigenza rossonera si stia concentrando in particolare sul reparto offensivo, ed in questo senso si sta strutturando un asse con il Barcellona che potrebbe regalare parecchie novità. Robert Lewandowski, in scadenza di contratto, fa gola sia al Milan che alla Juventus, sempre a patto che il centravanti polacco accetti un drastico taglio dell’ingaggio, che oggi ammonta a circa 20 milioni.

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Lewandowski-Milan, contatto diretto

Cifre che la Serie A non può permettersi, a differenza della Mls: resta vivo l’interesse dei Chicago Fire, che non avrebbero problemi a riconoscergli un ingaggio di quel livello. Tutto sta a capire quale sia la volontà di Robert: restare in un torneo competitivo, o andare a divertirsi oltreoceano. La dirigenza rossonera, come riporta calciomercato.com, ha avuto un contatto con l’agente Pini Zahavi e i suoi collaboratori, manifestando l’interesse per il giocatore che è nel mirino anche della Juventus.

Barcellona, Leao il sogno di Laporte

Sempre sull’asse Milano-Barcellona, va registrato il perdurante interesse del presidente Laporte per Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non c’è ancora una vera trattativa ma dalla Spagna confermano il desiderio di iniziarla. Leao è nel mirino del presidente Laporta, mentre il ds Deco preferirebbe tenere in rosa Marcus Rashford, in prestito dal Manchester United e per cui c’è in ballo un discorso aperto per un possibile riscatto.

Leao-Rashford, destini intrecciati

I Red Devils che chiedono non meno di 30 milioni di euro per il prezzo del cartellino, mentre il Milan non ha più portato avanti i contatti per rinnovare il contratto di Leao. Resta la clausola rescissoria da 175 milioni: cifra esorbitante, ma se dovesse arrivare un’offerta importante da Barcellona, i dirigenti rossoneri sarebbero pronti a sedersi al tavolo.