Milan-Bari, Allegri continua a ignorare Gimenez. La Curva Sud non tifa ma San Siro è quasi sold out

Il tabellone di Coppa Italia mette subito il Milan davanti a un bivio: la vincente della sfida con il Bari, valida per i trentaduesimi di finale, affronterà il Lecce, che ha eliminato la Juve Stabia. Una gara da non fallire per i rossoneri, che debuttano ufficialmente nella nuova stagione dopo un’estate di cambiamenti profondi. In caso di parità al 90′, si procederà immediatamente a tirare i calci di rigore.

Il nuovo Milan di Allegri

Per Massimiliano Allegri sarà un ritorno che sa di nuovo inizio. Undici anni dopo la sua prima esperienza sulla panchina rossonera, il tecnico è chiamato a gestire un gruppo rifondato: sette innesti, ruoli ridisegnati e la necessità di ritrovare subito compattezza. L’allenatore non nasconde l’importanza del match: “servono ordine, responsabilità e tecnica”, ha dichiarato il tecnico rossonero, per affrontare una partita che pesa già sul piano mentale.

La Coppa Italia obiettivo dichiarato del Milan

La Coppa Italia, infatti, rappresenta uno dei tre obiettivi dichiarati del club, e iniziare col piede giusto diventa cruciale: “una partita per noi molto importante a livello mentale. È un passo in avanti che dobbiamo fare”, ha detto Allegri – 58 anni lo scorso 11 agosto -che ribadisce come “Inizialmente nessuno dà valore alla Coppa Italia. Poi arrivi in semifinale e si fa importante, anche perché ti dà modo di giocare la Supercoppa. Inizia la stagione: bisogna farsi trovare pronti”.

Nessun sostegno della Curva Sud

Max sottolinea la crescita dell’ambiente: “I nuovi si sono inseriti bene, il gruppo è coeso e lo spirito positivo”. Ma la pressione è inevitabile, perché contro il Bari esiste un solo risultato possibile: la vittoria. La serata sarà anche l’occasione per presentare i volti nuovi davanti a San Siro, atteso in gran parte gremito nonostante il periodo estivo.

Non ci sarà invece il sostegno della Curva Sud, ancora in contrasto con la società per i provvedimenti legati all’inchiesta sugli ultras. Ciò detto, l’entusiasmo del popolo rossonero non è stato intaccato minimamente: annunciati al Meazza oltre 60mila paganti, si va verso il sold out.

Allegri dovrebbe schierarsi con il 3-5-2, con Pulisic e Leao coppia d’attacco titolare e Gimenez in panchina. A centrocampo, più probabile un inizio con Ricci, Fofana e Loftus-Cheek, con Modric e Jashari pronti a subentrare.

Le ambizioni del Bari

Fabio Caserta conosce le difficoltà dell’impresa, ma invita i suoi a non farsi travolgere dall’avversario. Giocare contro una delle squadre più forti della Serie A deve essere motivo di orgoglio, non di paura. Il tecnico chiede coraggio e personalità: “Non voglio vedere una squadra che ha timore di giocare, ma che provi anche le cose difficili”, ha spiegato alla vigilia.

Il Bari arriva a San Siro con qualche acciacco: Gytkjær non è al meglio per un problema al piede e dovrebbe partire dalla panchina, così come Partipilo, a cui manca ancora ritmo partita. Possibile spazio dall’inizio invece per Moncini e Pereiro, con Rao favorito per completare il tridente. A centrocampo resta aperto il ballottaggio tra Verreth, reduce da giorni delicati a livello personale, e Bellomo. Caserta sottolinea come alcuni singoli rossoneri meritino attenzioni speciali, ma ribadisce che la chiave sarà l’organizzazione collettiva: compattezza in non possesso e rapidità nelle ripartenze.

Probabili formazioni Milan-Bari

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Leao.

Bari (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Nikolaou, Vicari, Dorval; Verreth, Braunoder, Pagano; Pereiro, Moncini, Rao.

Dove vedere Milan-Bari in TV e streaming

Milan-Bari si gioca domenica 17 agosto a San Siro, con calcio d’inizio alle 21.15. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, mentre lo streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.