Milan-Bari, moviola: il minuto di Leao, i 28’ di Modric e quel gol annullato

La prova dell’arbitro Arena al Meazza nella gara di coppa Italia analizzata ai raggi X, il fischietto di Torre del Greco non ha estratto cartellini

Alberto Ruben Arena, la scelta per Milan-Bari, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, per il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti tra le due squadre

I precedenti fra le due squadre a San Siro in Coppa Italia erano cinque, con il bilancio nettamente in favore dei rossoneri, che non avevano mai perso, ma avevano ottenuto quattro vittorie e un pareggio, con ben 15 reti segnate e 2 subite.

L’arbitro non ha ammonito nessuno

Coadiuvato dagli assistenti Fontemurato e Votta con Sozza IV uomo, Maggioni al Var e Marinelli all’Avar, l’arbitro non ha ammonito alcun giocatore.

Milan-Bari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Bastano 14′ a Leao per segnare con un bel colpo di testa su assist di Tomori ma basta un minuto per trasformare la gioia in paura. Poco dopo l’esultanza il portoghese infatti ha gelato tutti: ha spedito fuori lui stesso la palla che aveva fra i piedi e si è seduto a terra. Sono entrati i sanitari che lo hanno massaggiato a lungo fino a quando, con una smorfia, non è stato chiesto il cambio. Poche sviste dell’arbitro. Al 23′ Pulisic accoglie il pallone da Loftus-Cheek, si accentra e tira. Conclusione deviata, ma l’arbitro non si accorge e concede la rimessa dal fondo.

Al 42′ il Milan segna con Gimenez ma la rete viene annullata per fuorigioco. Nella ripresa l’unica emozione la regala Modric che entra tra le ovazioni di San Siro al 66′. Nei 28′ concessigli il croato fa comunque vedere giocate di gran classe, come un doppio dribbling su Sibilli nello spazio di un paio di secondi e destro fra le braccia del portiere. Milan-Bari finisce 2-0.