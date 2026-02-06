Rinnovo per Bartesaghi, la risposta del Milan a Esposito e Vergara: in arrivo un tesoretto dalla Premier

Il club ha pronto il prolungamento per il mancino prodotto del vivaio su cui Allegri ha scommesso lasciando partire Jimenez: il nuovo contratto finanziato dalla cessione dello spagnolo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Davide Bartesaghi è la grande scommessa vinta in questa stagione dal Milan, pronto a proporre al mancino prodotto del vivaio – tra i giovani italiani più interessanti della serie A insieme a Pio Esposito e Antonio Vergara – il rinnovo di contratto. Inoltre il suo boom permetterà ai rossoneri di incassare un tesoretto dalla Premier League.

Bartesaghi, la risposta del Milan a Esposito e Vergara

Rinnovo e ingaggio triplicato

Il tesoretto dalla Premier League

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bartesaghi, la risposta del Milan a Esposito e Vergara

Davide Bartesaghi non gioca in attacco e forse per questo motivo non ha guadagnato la stessa attenzione mediatica di altri giovani talenti del calcio italiano come il centravanti dell’Inter Pio Esposito e il trequartista del Napoli Antonio Vergara. Tuttavia il mancino cresciuto nel settore giovanile del Milan rappresenta ormai una scommessa vinta per il club rossonero e per Massimiliano Allegri, il primo a pensare che Bartesaghi potesse diventare titolare in serie A: per capire il peso del ragazzo di Erba in questo Milan basta leggere i commenti dei tifosi alla sua uscita dal campo nella gara contro il Bologna per un presunto infortunio, poi rivelatosi solo un crampo.

Rinnovo e ingaggio triplicato

E che Bartesaghi abbia grandi qualità non se ne sono accorti solo i tifosi del Milan o gli addetti ai lavori della serie A: sul 20enne esterno ha puntato gli occhi anche l’Arsenal, club sempre attento ai talenti emergenti in Europa. Anche per questo motivo il Milan sta pensando di blindare il giocatore brianzolo: dopo aver ottenuto il rinnovo di Mike Maignan, il d.s. Igli Tare avvierà le trattative anche per il prolungamento di contratto di Bartesaghi.

L’obiettivo è quello di far firmare al mancino un rinnovo fino al 2031 (il contratto attuale scade nel 2030) con ingaggio triplicato: da 600mila a 1,8 milioni di euro l’anno. Non male per un ragazzo che compirà 21 anni soltanto a dicembre 2026.

Il tesoretto dalla Premier League

In cassa, di fatto, il Milan ha già i soldi per il nuovo investimento per Bartesaghi, ma l’aspetto più soddisfacente per il club rossonero è che a produrli è stato lo stesso mancino. Come in un circolo virtuoso, infatti, il Milan potrà alzare lo stipendio di Bartesaghi sfruttando il denaro ricavato dalla cessione definitiva del giocatore di cui, in questa stagione, il 20enne ha preso il posto.

In estate, infatti, Allegri diede la sua approvazione alla cessione in prestito di Alex Jimenez al Bournemouth ben sapendo di poter contare sulle doti di Bartesaghi. Ieri il club inglese ha fatto sapere di voler prendere a titolo definitivo l’esterno spagnolo versando al Milan i 20 milioni di euro fissati come cifra per il riscatto. La metà andrà al Real Madrid, che quando cedette Jimenez ai rossoneri nell’estate 2024 conservò i diritti sul 50% della rivendita del giocatore. Ma al Milan va benissimo così: i 10 milioni che arriveranno dall’addio definitivo di Jimenez basteranno per coprire il nuovo contratto di Bartesaghi, la grande scommessa vinta da Allegri e da tutto il club rossonero.