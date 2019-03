Milan, basta un autogol per sorpassare l'Inter

Missione compiuta per il Milan, che senza brillare batte il Sassuolo nell'anticipo al Meazza per 1-0 grazie all'autogol di Lirola e sorpassa l'Inter prendendosi il terzo posto in classifica.

Rossoneri deludenti nel primo tempo, ma cinici. La partita stenta a decollare, poi è il Sassuolo a prendere l'iniziativa a fronte di un Milan lento e prevedibile: al 21' Donnarumma è costretto a una grande parata sulla conclusione in spaccata di Djuricic. Dopo la mezz'ora il Diavolo prende campo e alla prima occasione passa in vantaggio: al 35' sugli sviluppi di un corner di Suso Lirola nel tentativo di anticipare Musacchio trafigge il proprio portiere.

La reazione degli emiliani è furiosa, ma si ferma al palo colpito da Boga al 41'. Un giro di lancette dopo annullato un gol all'ivoriano del Sassuolo per fuorigioco.

Nella ripresa Milan sempre compassato, l'unica occasione in avvio è ancora di marca neroverde con Berardi su punizione. Gattuso cerca di smuovere le acque inserendo Biglia per Bakayoko, il Diavolo continua a vivacchiare sull'autogol del primo tempo e non riesce a creare occasioni nitide da gol, Piatek ben controllato dalla difesa di De Zerbi.

Al 64' l'episodio che indirizza definitivamente la partita in favore dei padroni di casa: Consigli esce male dall'area, si fa scavalcare dalla sfera e combina la frittata facendosi espellere per trattenuta su Piatek, una ingenuità non da poco che condanna la squadra ospite.

In vantaggio numerico il Milan ha buon gioco a gestire il risultato, anche se non manca qualche brivido. De Zerbi nell'ultimo quarto d'ora gioca la carta dell'ex, Matri, ma è la squadra di Gattuso ad avvicinarsi al raddoppio con Kessié (tiro respinto dal neo entrato Pegolo). Nel finale spazio per lo scontento Cutrone, ancora a secco il pistolero Piatek dopo la gara di Coppa Italia con la Lazio. Matri e Berardi impensieriscono Donnarumma allo scadere, niente di insormontabile per il portiere rossonero.

SPORTAL.IT | 02-03-2019 20:05