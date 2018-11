Milan, battaglia contro i mal di pancia di Higuain

Quel calcio di rigore sbagliato contro la Juventus potrebbe essere un crocevia della sua avventura in rossonero. Il conseguente cartellino rosso, figlio di un nervosismo lampante, testimonia che Higuain non è certo contento della situazione attuale. Il Pipita rimpiange di essere stato scaricato dai bianconeri, sacrificato per arrivare a Cristiano Ronaldo. Calarsi in una nuova realtà dove si lotta per la Champions (ma non per vincerla, semplicemente per parteciparvi) non è stato semplice per il fuoriclasse argentino.

Il fratello ha provato a spazzare via tutto con una risposta piccata a quanto aveva affermato Brambati a proposito dell’infelicità di Gonzalo, replicando: «Mi dispiace sig. Brambati,ma noi non ci siamo mai visti né tanto meno conosciuti.Per tanto non raccontare bugie nei confronti di mio fratello e miei. Grazie». I problemi però rimangono, perché Higuain è un calciatore che vive per il gol e per segnare ha bisogno di star bene psicologicamente, un po’ un cane che si morde la coda dunque. I compagni di squadra gli hanno dimostrato grande vicinanza perché hanno capito quanto può essere importante averlo in condizioni ottimali, ma serve dare una sterzata per evitare che i “mal di pancia” possano diventare cronici e si arrivi ad una rottura. Nel frattempo Higuain sarà ascoltato a Roma dopo che il Milan ha presentato ricorso contro le due giornate di squalifica che gli sono state inflitte dopo l’espulsione ricevuta da Mazzoleni. Toccherà al Pipita spiegare le sue ragioni per farsi dimezzare la sospensione.

SPORTEVAI | 17-11-2018 11:03