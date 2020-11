Milan, beffa vicina per il colpo di mercato

È uno dei grandi obiettivi per giugno, dopo esserlo stato a lungo nel corso dell’ultima estate. Piaceva molto a Ralf Rangnick, il manager tedesco che poi non è più approdato al Milan, ma nel frattempo ha fatto breccia anche nel cuore degli altri dirigenti rossoneri ed è finito con l’entusiasmare pure i tifosi. Stiamo parlando naturalmente di Dominik Szoboszlai, gioiellino ungherese del Salisburgo e pezzo pregiato del mercato.

Szoboszlai, oggetto dei desideri del Milan

Il giovane centrocampista, che lo scorso 25 ottobre ha compiuto 20 anni, è sul taccuino di diverse big europee. Centrocampista dai piedi buoni e dal grande temperamento, Szoboszlai è un calciatore duttile, in grado di giostrare con efficacia in più ruoli. Il Salisburgo lo ha recentemente blindato fino al 2023 con una clausola rescissoria da 25 milioni, ma ci sono delle importanti novità di mercato.

Szoboszlai-Milan, il Tweet di Schira

Sul suo profilo Twitter il giornalista Nicolò Schira ha dato infatti notizia di un forte interessamento dell’Arsenal per il calciatore, addirittura già per gennaio. Ecco il post: “L’Arsenal è in trattativa con Dominik Szoboszlai per gennaio. Pronto un contratto fino al 2025 più opzione per un’altra stagione. Anche il Milan è interessato a lui. Il Salisburgo potrebbe venderlo a gennaio come ha già fatto l’anno scorso con Haaland (Borussia Dortmund) e Minamino (Liverpool)“.

Szoboslai all’Arsenal? Le reazioni dei tifosi

Una piccola, grande doccia fredda, insomma. “Speriamo che l’affare salti, Szoboszlai sarebbe un ottimo profilo per il Milan“, scrive un tifoso. “Pensiamo a gennaio, la priorità è rinforzare una difesa che balla in questa stagione”, è l’agenda setting degli acquisti di Giulio. Anche Erika la prende con filosofia: “Vorrà dire che prenderemo Aouar“. C’è anche qualche interista tra i followers di Schira che punge: “Strano, i milanisti dicevano in estate che l’avevano preso loro”. Con pronta risposta di Marco: “Strano che preferisca l’Arsenal alla superpotenza di Suning“.

SPORTEVAI | 08-11-2020 09:39