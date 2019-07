Milan beffato da Taarabt: vince il Benfica

Un Milan bello ma poco efficace perde in International Champions Cup, battuto per 1-0 dal Benfica. E a segnare il gol decisivo è proprio una vecchia conoscenza rossonera, come Adel Taarabt.

I rossoneri giocano bene e partono forte: già nei primi minuti Calhanoglu centra il palo, Suso sfiora il gol e il portiere dei lusitani deve compiere tre interventi super su Castillejo e Borini. Il Milan attacca a folate e ci prova anche Piatek, che però manca la porta. Quando poi il Benfica attacca con Gabriel e Rafa Silva, un attento Donnarumma dice di no. Nella ripresa tanti cambi per il Diavolo, l'intensità degli uomini di Giampaolo cala e il Benfica passa in maniera rocambolesca, quasi casuale: Taarabt ci prova da fuori area, sulla traiettoria c'è Biglia e il pallone beffardo termina in rete. Non è finita, perché lo stesso Biglia prova a rifarsi su calcio di punizione ma colpisce la traversa, secondo legno di serata per il Milan. Sintomo che in quel di Foxborough probabilmente c'era ben poco da fare.

SPORTAL.IT | 28-07-2019 23:51