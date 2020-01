Salutato Pepe Reina (è un nuovo giocatore dell'Aston Villa), il Milan ha puntato su Begovic come vice di Donnarumma. Il portiere bosniaco arriva, con la formula del prestito, dal club inglese del Bournemouth.

Il 32enne estremo difensore indosserà la casacca numero 1. Non è ancora chiaro se il nuovo portiere rossonero esordirà in Coppa Italia contro la Spal. Sarebbe in ballottaggio con Antonio Donnarumma, fratello di Gigio (infortunato).

SPORTAL.IT | 14-01-2020 09:34