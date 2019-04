Milan, Bellinazzo rivela quanto vale la Champions

La classifica non sorride, ma nelle ultime 8 giornate di campionato il Milan dovrà fare di tutto per difendere il 4° posto e tornare in Champions League. Un risultato dal quale dipende non solo la prossima stagione, ma l’intero futuro del club rossonero. Lo ha ricordato Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, che sul portale Reporternuovo ha fatto il punto della situazione sulle finanze del Milan. Bellinazzo ha ricordato come attualmente il bilancio rossonero sia nettamente in passivo, con le voci uscite nettamente superiori alle entrate: una situazione davvero complicata in vista del traguardo del pareggio di bilancio fissato per il 2021 con l’Uefa.

OBBLIGO CHAMPIONS. Qualificarsi alla Champions League sarebbe la via più breve e meno dolorosa per riuscire a tagliare questo traguardo e assicurare una continuità anche tecnica al Milan: senza la Champions, infatti, il club rossonero sarebbe costretto a trovare altrove, ovvero con le cessione e i tagli al monte ingaggi, le risorse per ripianare i suoi debiti. “Una mancata qualificazione in Champions sarebbe un fallimento”, spiega chiaramente Bellinazzo, che poi fa i conti in tasca al Milan, indicando la cifra che la qualificazione in Champions League garantirebbe ai rossoneri. “Il Milan è la squadra italiana più seguita al mondo, ha mancato la Champions per troppo tempo: i 50 milioni – che i rossoneri guadagnerebbero partecipando alla fase a gironi – servono per tornare a livelli importanti”.

AUSTERITY. Senza di essi, il Milan sarebbe probabilmente costretto a instaurare un regime di austerity, dovendo reperire sul mercato e con un taglio degli ingaggi le risorse richieste per il pareggio di bilancio. E si infilerebbe in un circolo vizioso: senza i migliori giocatori di oggi (e eventuali nuovi investimenti domani) tornare in Champions League sarebbe ancora più difficile.

SPORTEVAI | 05-04-2019 09:55