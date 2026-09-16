Europa League, pagelle Milan-Benfica: Musah da film horror, Ramos fantasma, fischi a San Siro

I rossoneri vivono una serata horror all'esordio nella fase a campionato di Europa League contro i portoghesi: le pagelle del Milan e i top e flop del Benfica

Le notti Europee hanno accompagnato la storia del Milan, ora San Siro ha assistito a un film horror. E fischi dei tifosi sono stati un’altra testimonianza del brutto spettacolo andato in scena alla scala del calcio, di fronte anche ad Antonio Conte e alla dirigenza che ha onorato Baresi lasciando il suo posto vuoto con la maglia numero 6. Il Benfica si è impossessato subito del match, dominandolo tecnicamente. La firma di Lukebakio ha complicato i piani di Amorim, che non è riuscito a tappare i buchi lasciati da Jashari, Musah e da Pavlovic e De Winter spesso disattenti. Kaminski poi ha chiuso i giochi, dopo aver centrato anche il palo nel primo tempo. I rossoneri tornano a casa con la consapevolezza che in Europa League serve altro per confermarsi tra le candidate alla vittoria. Così non basta. Ma vediamo nel dettaglio le pagelle con i top e flop e il migliore in campo.