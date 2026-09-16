I rossoneri tornano in Europa e debuttano a San Siro contro gli uomini di Silva: tutte le info sul match

Inizia l’Europa League, con Juventus e Milan pronte a rappresentare l’Italia nella competizione. I rossoneri tornano a respirare l’aria d’Europa dopo un anno di assenza e faranno il loro esordio davanti al pubblico di San Siro. Alla prima giornata, gli uomini di Ruben Amorim affronteranno il Benfica di Marco Silva. Il Milan arriva all’appuntamento europeo ancora imbattuto in campionato, anche se non sono mancate le polemiche attorno ad alcune scelte di Amorim nelle recenti sfide contro Juventus e Lazio. Al Meazza, però, arriverà un Benfica in ottima condizione. Un avversario insidioso che rende già particolarmente interessante il debutto europeo dei rossoneri.

Milan-Benfica, dove vedere in diretta tv e streaming

Milan-Benfica si giocherà oggi, mercoledì 16 settembre, allo stadio San Siro, con fischio d’inizio fissato alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky e sarà visibile anche tramite l’app dedicata sulle smart tv compatibili oppure utilizzando dispositivi come PlayStation, Xbox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Il match sarà disponibile anche in streaming su smartphone, tablet e computer attraverso Sky Go e NOW, scaricando le rispettive app oppure collegandosi ai siti ufficiali delle piattaforme.

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Partita: Milan-Benfica

Milan-Benfica Competizione: Europa League

Europa League Stadio: San Siro

San Siro Data: mercoledì 16 settembre

mercoledì 16 settembre Orario: 21

Come ci arrivano le squadre

Il Milan arriva alla prima giornata di Europa League ancora imbattuto in campionato, grazie alle vittorie contro Torino e Venezia e ai pareggi ottenuti contro Juventus e Lazio. Proprio nell’ultimo confronto con i biancocelesti, la squadra di Amorim è riuscita a rimontare il doppio svantaggio maturato nel primo tempo, firmato dalle reti di Cancellieri e Noslin, trovando il pari nella ripresa grazie alla doppietta di Moreira. Dall’altra parte ci sarà un Benfica in grande forma. Dopo aver aperto il campionato portoghese con il pareggio contro l’Academico Viseu, le Aquile hanno inanellato cinque vittorie consecutive contro Casa Pia, Moreirense, Estoril, Maritimo e Gil Vicente, risultati che valgono attualmente il secondo posto in classifica. Il cammino europeo del Benfica, inoltre, è iniziato molto prima rispetto a quello del Milan. La formazione portoghese ha infatti esordito nella competizione già a luglio, dovendo superare tre turni eliminatori prima di conquistare l’accesso alla fase campionato dell’Europa League.

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Milan-Benfica, le probabili formazioni

Amorim dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Maignan tra i pali e la fascia di capitano al braccio. In difesa, Gabbia potrebbe far rifiatare De Winter, completando il reparto insieme a Gila e Pavlovic. Sugli esterni dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Chukwueze e Moreira, mentre sulla trequarti potrebbe arrivare l’occasione per Pulisic. Lo statunitense dovrebbe agire alle spalle di Goncalo Ramos insieme a Cisse, ancora in ballottaggio con Saelemaekers per una maglia da titolare.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisc, Cisse; Ramos. All. Amorim.

Il Benfica dovrebbe presentarsi a San Siro con il 4-2-3-1. Soares tra i pali, mentre in difesa peserà l’assenza di Bah sulla corsia destra, fermato da un infortunio alla spalla. Al suo posto è aperto il ballottaggio tra Banjaqui e il capitano Aursnes. A completare il reparto dovrebbero esserci Araujo e Lenglet al centro, con Dahl sulla fascia sinistra. In mezzo al campo spazio alla coppia formata da Palhinha e Barreiro, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Silva, Prestianni e Schjelderup alle spalle di Pavlidis. Proprio il centravanti greco rappresenta una delle principali minacce offensive dei portoghesi: ha chiuso i tre turni eliminatori di Europa League con sei reti e ha già raggiunto quota otto gol in Primeira Liga.

BENFICA (4-2-3-1): Soares; Aursnes, Araujo, Lenglet, Dahl; Palhinha, Barreiro; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis. All. Silva.

La squadra arbitrale

Arbitra l’australiano Gillet coadiuvato dagli assistenti Davies e Greenhalgh con Harrington IV uomo Attwell al Var e il polacco Kwiatkowski all’Avar