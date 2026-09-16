Milan-Benfica, le formazioni ufficiali: turnover per Amorim, la scelta su Rabiot e Modric, esordio dal 1’ per Hutchinson

Al debutto in Europa League con il Milan Amorim sfida il Benfica, sua ex squadra da calciatore e contro cui ha pronto un massiccio turnover, senza però rinunciare a Ramos, che punta al classico gol dell'ex

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Tempo di debutto europeo per il Milan di Ruben Amorim, che all’esordio in Europa League sfida il suo passato da calciatore affrontando il Benfica, contro cui proverà a ritrovare la vittoria dopo i pareggi contro Juventus e Lazio. Per l’occasione il tecnico portoghese ha pronto un massiccio turnover, soprattutto a centrocampo, dove riposeranno sia Modric che Rabiot, sostituiti da Jashari e Musah.

Il momento del Milan alla vigilia del debutto europeo

Dopo un avvio di stagione in cui il Milan ha ottenuto due vittorie convincenti contro Torino e Venezia i rossoneri hanno rallentato la loro corsa ottenendo due pareggi consecutivi contro Juventus e Lazio, quest’ultimo arrivato rimontando da una situazione di 2-0 in favore dei biancocelesti. Ora però il Milan vuole rialzare la testa prima della pausa nazionali e tornare alla vittoria già in occasione dell’esordio in Europa League contro il Benfica per poi presentarsi in fiducia alla sfida in casa contro il Lecce.

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Le scelte di Amorim per Milan-Benfica

Per la sfida alla squadra che lo ha consacrato come giocatore (otto le stagioni di Amorim con la maglia del Benfica addosso), il tecnico rossonero è pronto a un massiccio turnover per far riposare i giocatori più impiegati in questo inizio di stagione. In porta troviamo il solito Maignan, protetto dal terzetto composto da Terracciano (che prende il posto di Gila), De Winter e Pavlovic. In mediana invece spazio a Musah e Jashari, che cercheranno di non far pesare le pesanti assenze di Modric e Rabiot, mentre sugli esterni agiranno Chukwueze e Bartesaghi. A supportare l’unica punta Goncalo Ramos saranno invece Cisse e Hutchinson, pronto a fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia rossonera.

Formazioni ufficiali Milan-Benfica

Milan (3-4-2-1): Maignan; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Bartesaghi; Hutchinson, Cisse; Ramos. All. Ruben Amorim

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Lenglet, Circati, Banjaqui; Aursnes, Palinha; Schjelderup, Sudakov, Lukebakio; Duran. All. Marco Silva