Milan-Benfica, moviola: cosa ha visto l’arbitro sui due rigori negati, i dubbi sul raddoppio. Gillett era al debutto in Europa

La prova dell’arbitro Jarred Gillett a San Siro in Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto australiano ha ammonito sei giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Sei ammoniti, prova autorevole e decisioni ferme e sicure per l’arbitro Gillett, che pure non aveva alcuna esperienza in campo internazionale. Nei casi dubbi non ha sbagliato niente. Vediamo cosa è successo al Meazza.

Milan-Benfica, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo all’11’, è per Pavlovic che commette un fallo tattico su El Karouani. Regolare al 16′ il gol di Lukébakio Al 20′ Hutchinson entra in area e sembra pronto per calciare, ma arriva l’affondo da dietro di Palhinha. Intervento rischioso ma non c’è fallo: prende pieno il pallone. Al 26′ per un fallo su Chukwueze ammonito El Karouani. Al 37′ ammonito Duran che alza il gomito nel contatto con De Winter. Proteste rossonere al 38′: Pavlovic in area finisce a terra per una spinta di Aursnes alle sue spalle. Tutto regolare per l’arbitro che era a due passi: troppo lieve il contatto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessun dubbio sul raddoppio

Al 53′ Kaminski raddoppia sull’assist di El Karouani. Ad inizio azione c’era Duran in fuorigioco, ma la terna arbitrale lascia continuare perché l’attaccante del Benfica si disinteressa del pallone. Al 66′ Gonçalo Ramos riceve palla, spalle alla porta, ma finisce a terra dopo un contatto con Araujo. Non c’è nulla. Al 77′ giallo per Banjaqui per un intervento ruvido su Rabiot. All’85’ ammonito Barreiro che spende un fallo tattico su Saelemaekers. Al 92′ ammonito Pavlidis per gioco pericoloso. Dopo 5′ di recupero finisce 0-2.

Chi è l’arbitro Gillett

Jarred Gillett, 39enne fischietto australiano, era al debutto assoluto nelle coppe europee come primo arbitro, ha diretto 142 gare nella massima serie d’Australia ed è salito agli onori delle cronache per essere diventato il primo direttore di gara del suo Paese ad arbitrare in Premier League (il secondo non inglese dopo l’irlandese Dermot Gallagher). Gillett diresse, infatti, Watford-Newcastle 1-1 sabato 25 settembre 2021. Da allora altri 87 gettoni nella prima serie d’Inghilterra.

I precedenti tra le due squadre

Erano 7 gli incroci ufficiali disputati finora tra Milan e Benfica: i rossoneri non avevano mai perso, con uno score di 5 vittorie e 2 pareggi. Indimenticabili la finale di Coppa dei Campioni disputatasi a Wembley, in Inghilterra, il 22 maggio 1963 vinta 2-1 grazie a una straordinaria doppietta di José Altafini e l’altra finale del 23 maggio 1990 decisa da Frank Rijkaard.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Davies e Greenhalgh con Harrington IV uomo Attwell al Var e il polacco Kwiatkowski all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Pavlovic, El Karouani, Duran, Banjaqui, Barreiro, Pavlidis