Milan-Betis, le probabili formazioni

Reduce dalla sconfitta nel derby, il Milan si tuffa in Europa League con l'obiettivo di battere il Betis (gli spagnoli hanno perso le ultime due gare di campionato) e ipotecare il passaggio ai 16esimi di finale. L'unico precedente, a San Siro, tra le due squadre risale alla Coppa delle Coppe 1977/78: 2-1 per i rossoneri.

Gattuso conferma Higuain in attacco, con Cutrone destinato, ancora, alla panchina. Alcuni volti nuovi nell'undici titolare rossonero. In porta ci sarà Reina, spazio anche a Laxalt, Bakayoko e Castillejo. Dovrebbe giocare, dall'inizio, anche Caldara. Quique Setién, tecnico del Betis, punta su Sanabria, visto in Italia con Sassuolo e Roma. Assenti, tra le fila spagnole, Javi Garcia, Guardado e Joaquin.

Arbitro dell'incontro il belga Bas Nijhuis

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bertolacci; Castillejo, Higuain, Borini. Allenatore: Rino Gattuso

BETIS (3-4-2-1): Pau López; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis Guerrero, William Carvalho, Lo Celso, Junior Firpo; Inui, Boudebouz; Loren Morón Garcia. Allenatore: Quique Setién.

SPORTAL.IT | 25-10-2018 08:05