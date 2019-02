Milan, Biglia è a disposizione

Lucas Biglia è a disposizione di Gennaro Gattuso per la partita di domenica sera contro il Cagliari.

Il centrocampista argentino, al rientro dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi dalla scorso ottobre, si è allenato per la prima volta in gruppo coi compagni di squadra: secondo quanto riporta Sky potrebbe essere convocato per il match con i sardi.

"Il campo mi manca e poi stando fuori si soffre di più – aveva detto in una recente intervista -. I ragazzi stanno facendo un gran campionato, è la strada giusta. Il mister ha gestito bene il gruppo. C’è tantissima qualità, magari poca esperienza: i miei compagni sono giovani ma forti".

SPORTAL.IT | 06-02-2019 16:50