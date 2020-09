Milan, Biglia riparte dal Fatih Karagumruk

Avventura del tutto nuova e sorprendente per Lucas Biglia, che chiude il suo capitolo con la Serie A e sbarca in Turchia. Ha firmato per il Fatih Karagümrük, squadra che milita nella prima divisione del calcio turco.

Sicuramente non conosciuta come il Galatasaray o il Fenerbahce, Biglia ha voluto comunque accettare la sfida all’età di 34 anni. Si tratta di una squadra neopromossa nella Super Lig, che però sta svolgendo un calciomercato di livello: ha già acquistato Emiliano Viviano ed Ervin Zukanovic.

A queste due vecchie conoscenze del calcio italiano adesso si aggiungerà anche Lucas Biglia, rimasto senza contratto dopo l’avventura al Milan.

Il centrocampista argentino era arrivato a Istanbul nella giornata di domenica, mentre questa mattina ha svolto le visite mediche di rito. Adesso può cominciare ufficialmente la sua era in Turchia.

OMNISPORT | 14-09-2020 17:53