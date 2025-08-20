Milan, Costacurta: "Estupinan meglio di Theo e il bomber non serve, c'è Gimenez"

L'ex difensore rossonero ha analizzato il nuovo Milan di Allegri: "Max porta energia nuova, lo scudetto deve essere un obiettivo"

Ultimi giorni di rodaggio prima del via alla Serie A. Il Milan di Allegri, già intravisto nei test estativi e nella gara di Coppa Italia contro il Bari, rifinisce i dettagli in vista del debutto di sabato con la Cremonese. Tre i punti su cui ha lavorato Allegri: dare solidità a una difesa che lo scorso anno ha sofferto oltre misura, perfezionare il pressing per limitare le ripartenze e trovare in mezzo al campo il giusto equilibrio tra filtro e costruzione. Una stagione di incognite e opportunità, con l’obiettivo di tornare competitivi. Intanto Billy Costacurta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il nuovo corso del Milan, il mercato e indicato i giocatori destinati a diventare punti di riferimento, con riflessioni sorprendenti.

Costacurta promuove il nuovo Milan

Il debutto stagionale del Milan è arrivato in Coppa Italia contro il Bari, superato 2-0 grazie alle reti di Leao e Pulisic che hanno garantito ai rossoneri il pass per i sedicesimi. Billy Costacurta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha seguito con grande attenzione la prova: “L’impatto è stato molto positivo. La squadra ha creato tanto e con grande atteggiamento. Mi sono piaciuti perché sembrava che si divertissero. Su questo nuovo corso ho sempre avuto pochi dubbi. Sono state scelte le persone giuste: Tare come direttore sportivo, Allegri in panchina, ma anche i giocatori che servono per tornare subito a giocare la Champions“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un mercato di grande rilievo quello portato avanti dal Milan, sia in entrata che in uscita. Un colpo da 90 è certamente quello di Modric: “Uno così vincente, con quello spirito e quella voglia può esserlo sempre. È bastato molto poco per far capire cosa può dare. San Siro è uno stadio diverso da tutti, emoziona anche se per anni hai giocato a Madrid. E lui lo era, l’ho visto coinvolto e colpito dall’accoglienza. Giocare una volta a settimana potrà agevolare le sue performance. E a livello personale mi fido di Boban che da trent’anni parla di Luka come una persona eccezionale oltre che come un fantastico campione”.

Costacurta: “Attacco? Leao-Pulisc possibile coppia”

Occhi puntati soprattutto sul centrocampo, reparto che Allegri ha ridisegnato alla ricerca del giusto equilibrio tra filtro, costruzione e creatività. Sul tema è intervenuto anche Costacurta, che ha espresso il suo punto di vista: “Bravi tutti. Sono un estimatore di Ricci, per le qualità in regia e la capacità di inserimento. Grandi qualità le ha anche Jashari. Quest’ultimo, insieme a Modric e appunto Ricci, sono centrocampisti che sanno fare tutto e bene”.

Stupisce la convinzione sulla bontà del reparto offensivo. Per Costacurta non servono nè Hojlund nè Vlahovic nè altri nuovi: “Ho fiducia nei giocatori che ci sono. Gimenez può essere il centravanti titolare di questo Milan, non vedo punte sul mercato che possano alzare così tanto l’asticella. E non mi sorprenderei nemmeno di continuare con Leao e Pulisic coppia offensiva. Sono due giocatori veloci, scambiano, non offrono riferimenti agli avversari”.

Estupinan meglio di Theo

Infine, il focus sulla difesa. Su Estupinan, Costacurta non ha dubbi: “L’ho già apprezzato nel Brighton di De Zerbi: ha tecnica, forza e gamba da box to box. È un acquisto sottovalutato. Difensivamente darà certamente più garanzie rispetto all’ultimo Theo; in avanti non sarà Hernandez, ma rappresenta una via di mezzo interessante”.