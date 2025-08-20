Virgilio Sport
Milan, Costacurta: "Estupinan meglio di Theo e il bomber non serve, c'è Gimenez"

L'ex difensore rossonero ha analizzato il nuovo Milan di Allegri: "Max porta energia nuova, lo scudetto deve essere un obiettivo"

Ultimi giorni di rodaggio prima del via alla Serie A. Il Milan di Allegri, già intravisto nei test estativi e nella gara di Coppa Italia contro il Bari, rifinisce i dettagli in vista del debutto di sabato con la Cremonese. Tre i punti su cui ha lavorato Allegri: dare solidità a una difesa che lo scorso anno ha sofferto oltre misura, perfezionare il pressing per limitare le ripartenze e trovare in mezzo al campo il giusto equilibrio tra filtro e costruzione. Una stagione di incognite e opportunità, con l’obiettivo di tornare competitivi. Intanto Billy Costacurta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato il nuovo corso del Milan, il mercato e indicato i giocatori destinati a diventare punti di riferimento, con riflessioni sorprendenti.

Costacurta promuove il nuovo Milan

Il debutto stagionale del Milan è arrivato in Coppa Italia contro il Bari, superato 2-0 grazie alle reti di Leao e Pulisic che hanno garantito ai rossoneri il pass per i sedicesimi. Billy Costacurta, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha seguito con grande attenzione la prova: “L’impatto è stato molto positivo. La squadra ha creato tanto e con grande atteggiamento. Mi sono piaciuti perché sembrava che si divertissero. Su questo nuovo corso ho sempre avuto pochi dubbi. Sono state scelte le persone giuste: Tare come direttore sportivo, Allegri in panchina, ma anche i giocatori che servono per tornare subito a giocare la Champions“.

Un mercato di grande rilievo quello portato avanti dal Milan, sia in entrata che in uscita. Un colpo da 90 è certamente quello di Modric: “Uno così vincente, con quello spirito e quella voglia può esserlo sempre. È bastato molto poco per far capire cosa può dare. San Siro è uno stadio diverso da tutti, emoziona anche se per anni hai giocato a Madrid. E lui lo era, l’ho visto coinvolto e colpito dall’accoglienza. Giocare una volta a settimana potrà agevolare le sue performance. E a livello personale mi fido di Boban che da trent’anni parla di Luka come una persona eccezionale oltre che come un fantastico campione”.

Costacurta: “Attacco? Leao-Pulisc possibile coppia”

Occhi puntati soprattutto sul centrocampo, reparto che Allegri ha ridisegnato alla ricerca del giusto equilibrio tra filtro, costruzione e creatività. Sul tema è intervenuto anche Costacurta, che ha espresso il suo punto di vista: “Bravi tutti. Sono un estimatore di Ricci, per le qualità in regia e la capacità di inserimento. Grandi qualità le ha anche Jashari. Quest’ultimo, insieme a Modric e appunto Ricci, sono centrocampisti che sanno fare tutto e bene”.

Stupisce la convinzione sulla bontà del reparto offensivo. Per Costacurta non servono nè Hojlund nè Vlahovic nè altri nuovi: “Ho fiducia nei giocatori che ci sono. Gimenez può essere il centravanti titolare di questo Milan, non vedo punte sul mercato che possano alzare così tanto l’asticella. E non mi sorprenderei nemmeno di continuare con Leao e Pulisic coppia offensiva. Sono due giocatori veloci, scambiano, non offrono riferimenti agli avversari”.

Estupinan meglio di Theo

Infine, il focus sulla difesa. Su Estupinan, Costacurta non ha dubbi: “L’ho già apprezzato nel Brighton di De Zerbi: ha tecnica, forza e gamba da box to box. È un acquisto sottovalutato. Difensivamente darà certamente più garanzie rispetto all’ultimo Theo; in avanti non sarà Hernandez, ma rappresenta una via di mezzo interessante”.

