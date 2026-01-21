Milan, il blitz di Cardinale apre nuovi scenari: il futuro di Furlani e Maignan, l’incontro con Allegri e Ibra

Dopo più di 500 giorni il fondatore di RedBird ha fatto ritorno a Milanello: l'imprenditore si rivede in un momento cruciale della stagione e per il futuro del club

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo più di 500 giorni Gerry Cardinale ha fatto ritorno a Milanello. Un blitz che arriva in un momento cruciale della stagione del Milan e del futuro del club. Il numero uno di RedBird ha incontrato proprio tutti: dai calciatori – Maignan compreso – a Max Allegri. Da Ibrahimovic a Tare, fino a Furlani, per il quale potrebbero registrarsi novità importanti.

Milan, è tornato Cardinale: la sua giornata

Pensate: l’ultima volta di Cardinale a San Siro risaliva a settembre del 2024, quando il Milan lo omaggiò con un poker al Venezia. Quasi un anno e mezzo dopo, ha fatto scalo a Milanello approfittando degli incontri avuti a Londra per il progetto Nba Europe.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ad accoglierlo il suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic, il ds Tare e l’ad Furlani. Poi il saluto alla squadra, tanti sorrisi, strette di mano e pacche sulle spalle. E il faccia a faccia con Allegri, l’uomo che sta riportando in alto il Diavolo. La visita a sorpresa del fondatore di RedBird certifica il suo impegno per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Deciso il futuro di Furlani?

Nulla accade mai per caso. Infatti, il blitz di Cardinale si è registrato proprio nei giorni in cui il gruppo RedBird si sta preparando a liquidare Elliot e la famiglia Singer rimborsando il prestito da 566 milioni di euro. Lo farebbe attraverso l’operazione di rifinanziamento del debito con i canadesi di Manulife Comvest, che – nelle intenzioni della proprietà – dovrebbe concludersi nella prima metà di marzo.

Si pone, però, un interrogativo grosso quanto una montagna sul futuro dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, più volte contestato dai tifosi. Una volta archiviato il capitolo Elliot, cambierà anche il CdA, con il dirigente che – stando agli ultimi rumors – lascerebbe l’incarico a favore di Massimo Calvelli, uomo di fiducia di RedBird. È vero: nel corso della giornata a tinte rossonere di Cardinale non sono stati organizzati vertici ufficiali, però il clima positivo che si è respirato a Milanello potrebbe aprire nuovi scenari. Come la permanenza di Furlani, che sarebbe un importante segnale di continuità.

Rinnovo Maignan: le ultime

Ma la presenza del numero uno di RedBird potrebbe aver dato un impulso decisivo anche al rinnovo di Maignan. Il grande gelo dell’estate è acqua passata: il Milan e il portiere che Allegri ha rilanciato rendendolo nuovamente ‘Magic Mike’ sono vicinissimi. E quel contratto in scadenza a giugno, ora, fa meno paura.

Se il club di via Aldo Rossi ha rotto gli indugi proponendogli il prolungamento fino al 2031 a 7 milioni di euro a stagione (stipendio da top come Rafa Leao) – 5 di parte fissa e 2 di bonus – è perché è arrivato il via libera di Cardinale. E, allora, chissà che i due non abbiano avuto modo di parlarne. Magari sancendo il rinnovo con una stretta di mano, da ufficializzare nei prossimi giorni con firme e comunicato di rito.

Il pranzo con Ibrahimovic

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo il saluto alla squadra a Milanello, Cardinale si è diretto a Casa Milan: lì ha incontrato il presidente Paolo Scaroni, il direttore finanziario Stefano Cocirio e il responsabile dei ricavi, Maikel Oettle.

Poi si è concesso un pranzo con Ibrahimovic e Cocirio, prima di andare via. Anche sui social il ritorno dell’imprenditore italo-americano è stato accolto positivamente dai tifosi, a testimonianza del fatto che ormai regna tutt’altro clima rispetto a quello di qualche mese fa, quando la proprietà americana era stata aspramente criticata dalla piazza.