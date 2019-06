Milan, blitz di mercato a Madrid e brutte notizie dall'Uefa

Da una parte il mercato che non può più aspettare, dopo la nomina di Marco Giampaolo come nuovo allenatore, dall’altro l’attesa che si annuncia snervante per il comunicato del TAS in merito all’accordo cui il Milan ha tentato di arrivare con l’Uefa, e da ratificare poi davanti al tribunale di Losanna, ovvero la rinuncia alla partecipazione alla prossima Europa League in cambio di una deadline più morbida per raggiungere il pareggio di bilancio, condizione indispensabile posta dal massimo ente calcistico europeo affinché il Milan riesca a uscire dai vincoli del Fair Play Finanziario.

Sono giorni convulsi per il club rossonero e per i tifosi, sospesi tra la costruzione di una squadra che ritenterà l’assalto alla Champions League e un verdetto che sarebbe comunque amaro, perché priverebbe della vetrina offerta dall’Europa League. Così, mentre la nuova coppia di dirigenti formata da Paolo Maldini e Zvonimir Boban è volata a Madrid per trattare fino alla tarda serata di giovedì l’acquisto di Dani Ceballos, il promettente centrocampista che il Real aveva acquistato la scorsa estate dal Siviglia, salvo impiegarlo con il contagocce nella passata stagione. Il giocatore farebbe al caso di Giampaolo, ma il Real non ha ancora aperto al prestito.

Le notizie peggiori però arrivano fuori dal campo perché come riporta l’Ansa, secondo fonti vicine al Milan la comunicazione del TAS rischia di slittare di alcuni giorni. Attesa per l’inizio della settimana e poi sempre rinviato, il parere sembra dover vivere dei ritardi a causa di tempi tecnici e passaggi da rispettare. L’udienza tra tra gli avvocati del Milan e i funzionari della Camera Giudicante della Uefa ha subito quindi un nuovo rinvio e a questo punto il pronunciamento del TAS potrebbe arrivare solo tra qualche giorno: il rischio è che lo slittamento arrivi a due settimane, senza però che vengano pregiudicati i rischi su un eventuale accordo e alla successiva pubblicazione del 'consent award' da parte del TAS

Un segnale, questo, non necessariamente positivo per il Milan perché, come riporta 'Repubblica.it', il clima riguardo al possibile accordo starebbe cambiando. A quanto pare i paletti del massimo organo calcistico europeo stanno diventando sempre più preponderanti rispetto all'ottimismo trapelato da parte del club rossonero nei giorni scorsi. I tempi tecnici per giungere all'accordo Milan-Uefa e alla successiva pubblicazione del 'consent award' da parte del TAS ci sono tutti, ma potrebbero essere necessari 15 giorni per completare l'intero iter.



SPORTAL.IT | 20-06-2019 23:20